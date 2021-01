Leichte Entspannung der Hochwasserlage in Unterfranken

Die Hochwasserlage in Unterfranken ist am Samstag weitestgehend entspannt. Die Polizei meldet keine Vorfälle. Im Landkreis Main-Spessart und im Landkreis Rhön-Grabfeld gilt an einigen Orten die Meldestufe 2. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern rechnet wegen nachlassender Niederschläge nicht mit einer Verschärfung der Situation.

Der Hochwasserpegel der Fränkischen Saale bei Wolfsmünster im Landkreis Main-Spessart erreichte seinen bisher höchsten Stand am Freitagabend mit 435 Zentimetern und war bis zum Samstagmorgen wieder auf 377 Zentimeter gefallen. Seit dem Vormittag steigt der Wasserstand wieder leicht: Um 12.00 Uhr stand er bei 385 Zentimetern, was der Meldestufe 2 entspricht.

Ortsdurchfahrt in Gräfendorf gesperrt

Heikel ist das Hochwasser gewöhnlich an der Fränkischen Saale in Gräfendorf im Landkreis Main-Spessart. Dort hat die Feuerwehr vorsorglich am Freitagabend die neuralgischen Punkte beim Dorfladen und der Bäckerei mit den Luftschläuchen eines mobilen Hochwasserschutzsystems abgesichert. Sie bleiben vorerst liegen, auch wenn die Ortsdurchfahrt dank des zurückgegangenen Wassers derzeit nicht mehr überflutet ist. Die Verantwortlichen rechnen jedoch noch mit einem Schwall der Saale von Bad Kissingen, so Bürgermeister Johannes Wagenpfahl. Dort ist der Wasserstand bis zum frühen Samstagmorgen kontinuierlich gestiegen und lag um 12.00 Uhr am Golfplatz bei 365 Zentimetern und am Prinzregentenbau bei 324 Zentimetern.

Meldestufe 2 auch in Mittelsinn und in der Rhön

Am Pegel Mittelsinn im Landkreis Main-Spessart war der höchste Wasserstand um Mitternacht mit 392 Zentimetern erreicht. Seitdem geht das Wasser leicht zurück. Um 12.00 Uhr lag es bei 386 Zentimetern, was ebenfalls Meldestufe 2 entspricht.

Die Meldestufe 2 steht für die Überflutung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. Sie galt am Samstagmittag auch im Landkreis Rhön-Grabfeld an der Fränkischen Saale in Salz, an der Milz in Gollmuthhausen und an der Streu in Unsleben.

Lage in Kahl und am Main entspannt

Am Main wird derzeit keine Meldestufe erreicht. In Lohr im Landkreis Main-Spessart gilt Meldestufe 0, auch wenn das Wasser stellenweise über das Ufer tritt. Während für die Kahl am Freitag zeitweise sogar die Meldestufe 3 galt, ging das Wasser bis Samstag so weit zurück, dass um 13.00 Uhr Meldestufe 1 galt.