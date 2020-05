Leichnam eines 39-Jährigen in der Regnitz gefunden

Damals war in den Abendstunden ein 39-jähriger Mann im Bereich der Erlanger Wöhrmühle in die Regnitz gestürzt. Trotz umfangreicher Such- und Rettungsmaßnahmen inclusive Polizeihubschrauber konnte der Mann weder in der Nacht noch am darauffolgenden Morgen gefunden werden.

Ermittler gehen von tragischem Unfall aus

Jetzt ist klar, dass es sich bei dem gestern gefundenen Leichnam um den damals verunglückten 39-jährigen Mann handelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann einem tragischen Unfall zum Opfer fiel.