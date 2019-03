Leichenfund in Münchner Kiesgrube: Unfall oder Verbrechen?

Arbeiter einer Betonfirma haben die Leiche am Dienstag auf einer Baustelle im Münchner Stadtteil Freiham entdeckt. Der Tote lag in einer mit Schlamm gefüllten Kiesgrube.

Obduktion soll Klarheit über Todesursache bringen

Die Bergung habe sich deshalb schwierig gestaltet, so ein Sprecher der Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen den Toten aus dem Schlamm und hievten ihn mithilfe von Leitern an den Grubenrand. Die Leiche kam in die Gerichtsmedizin. Die Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben.

Zeitungsbericht: Polizei kennt Identität und Anschrift

Wie die Münchner tz berichtet, kennt die Polizei Name und Anschrift des Toten. "Wir durchsuchen jetzt die Wohnung, um schnellstmöglich die Hintergründe zu klären", so ein Sprecher zur Zeitung. Bislang deute nichts auf ein Verbrechen hin.