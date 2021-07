22.07.2021, 12:21 Uhr

Leichenfund auf Bauernhof: Großfahndung der Polizei läuft

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Geratskirchen im Kreis Rottal-Inn ist am Morgen ein toter Mann gefunden worden. Eine Nachbarin hatte den 39-Jährigen in dessen Büro entdeckt. Die Polizei vermutet ein Verbrechen.