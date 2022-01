Leiche nach Brand in Bamberg entdeckt

Bei einem Einsatz in Bamberg haben Feuerwehrleute eine Leiche entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, hatte am Donnerstagvormittag eine Wohnung in der Gartenstadt gebrannt.

Feuerwehr entdeckt Leiche in Bamberger Wohnung

Eine Nachbarin hatte gegen 10 Uhr Brandgeruch aus der Wohnung bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Feuerwehrleute verschafften sich daraufhin Zugang zu der Wohnung und löschten einen Brand in der Küche. Im Flur entdeckten sie schließlich die Leiche der 82 Jahre alten Wohnungsinhaberin.

Polizei geht von einem Unglücksfall aus

Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Beamten von einem Unglücksfall aus. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen derzeit nicht vor, heißt es. Woran die Rentnerin gestorben ist, versucht nun, die Kriminalpolizei zu klären. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.