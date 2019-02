Leiche in Roth entdeckt – Mordkommission ermittelt

Eine Spaziergängerin hat am Mittwochnachmittag (20.02.19) in einem Gebüsch zwischen dem Westring in Roth und der Rednitz eine männliche Leiche entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Heute Obduktion

Die Identität des Mannes ist noch völlig unklar. Die Polizei hatte den Fundort der Leiche großräumig abgesperrt. Der Mann soll am Donnerstag obduziert werden. Mehr Details will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht bekannt geben.

Polizei sucht Zeugen

Im Zusammenhang mit dem Leichenfund bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen verdächtige Fahrzeugen oder Personen im Bereich zwischen Westring und Rednitz aufgefallen sind, können sich rund um die Uhr an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken wenden, Telefonnummer: 0911 / 21 12 – 33 33.