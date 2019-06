Leiche im Main: Was geschah auf dem Ochsenfurter Bratwurstfest?

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, habe der 64-Jährige am Samstag vor seinem Auffinden (08.06.19) bei einem Streit auf dem Ochsenfurter Bratwurstfest möglicherweise als Schlichter eingegriffen. Außerdem wurde der Verstorbene von Zeugen gegen 22.30 Uhr schlafend am Mainufer gesehen. Wieder andere Zeugen gaben an, sie hätten beobachtet, wie der 64-Jährige gegen 01.00 Uhr das Festzelt mit einem männlichen Unbekannten verlassen hätte. Außerdem soll der 64-Jährige tanzend auf dem Fest gesehen worden sein.

Toter im Main bei Ochsenfurt: erneuter Zeugenaufruf der Polizei

Der Mann war wenige Tage vor seinem Auffinden im Main im Bereich des Kraftwerks Gossmannsdorf bei Ochsenfurt als vermisst gemeldet worden. Die Polizei wendet sich nun mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Insbesondere geht es darum, wer die Auseinandersetzung im Zelt des Bratwurstfests beobachtet hat, wer Hinweise auf die angebliche Begleitperson geben kann und wer im Bereich des Mains möglicherweise einen Streit beobachtet hat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter 0931/457-1732 entgegen.