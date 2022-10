Leiche aus Donau in Passau geborgen – Vermisster aus Plattling?

Die Feuerwehr hat am Dienstagmittag eine Leiche im Bereich des Wasserkraftwerks Kachlet aus der Donau in Passau geborgen. Laut Polizei handelt es sich bei der toten Person um einen Mann.

Zusammenhang mit dem Mann, der in Plattling in die Isar fiel?

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt nun zusammen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Nähere Angaben zu der Leiche wollte die Polizei noch nicht machen. Die Ermittler schließen aber einen möglichen Zusammenhang mit dem vermissten 25-jährigen Asylbewerber nicht aus, der in der Nacht zum 17. Oktober in Plattling bei der Isarwelle in den Fluss fiel und seitdem vermisst wird. Er trieb sofort ab, hieß es von der Polizei. Es wurde eine groß angelegte Suche gestartet, an der sich auch ein Polizeihubschrauber und die Feuerwehr mit Drohnen beteiligten. Gefunden wurde er allerdings nicht.