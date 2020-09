Leiche aus der Naab geborgen - Ist es der vermisste Kanufahrer?

In der Naab bei Pielenhofen (Lkr. Regensburg) ist heute eine tote Person geborgen worden. Wie die Polizei dem BR mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um den seit Tagen vermissten Kanufahrer handelt.

Identität noch unklar

Ein Wassersportler hatte die Leiche heute entdeckt und rief die Einsatzkräfte. Nach einer Absuche auf der Naab zwischen Pielenhofen und Distelhausen wurde sie dann geborgen. Zur Identität der toten Person kann die Polizei zur Zeit noch nichts sagen, die Leiche müsse erst noch identifiziert werden, so ein Sprecher zum BR.

Kanufahrer seit Sonntag vermisst

Seit Sonntag gilt ein Kanufahrer in der Naab als vermisst. Ein Angler hatte nahe Pielenhofen ein auf dem Fluss treibendes, gekentertes Kanu beobachtet, an dem eine Person hing. Die Polizei startete noch in der Nacht eine groß angelegte Suchaktion mit Hubschrauber. Kurz darauf konnte in der Nähe das verlassene Kanu geborgen werden.

Wann die Identifizierung stattfindet, konnte die Polizei dem BR derzeit nicht mitteilen.