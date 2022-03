Leiche an Main-Schleuse geborgen – ein Mordopfer?

Am Freitagmittag ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfrankens die Mitteilung eines Mitarbeiters des Kraftwerks Kleinwallstadt im Landkreis Aschaffenburg ein: Der Mann hatte eine männliche Leiche entdeckt, die in der Main-Schleuse trieb.

Mann seit Wochen vermisst

Die Identifizierung der Leiche ergab, dass es sich um einen 30-Jährigen aus Wörth am Main im Landkreis Miltenberg handelt. Der Mann war am späten Abend des 17. Februar von einer Brücke zwischen Wörth und Erlenbach in den Main gestürzt.

34-jähriger Bekannter unter Verdacht

Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben den Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Ein 34-jähriger Bekannter des Vermissten soll den Mann offenbar veranlasst haben, in den Main zu springen. Zum detaillierten Tatablauf schweigt die Polizei und verweist auf die laufenden Ermittlungen.

War es Mord?

Nach einer intensiven Fahndung konnte die Polizei den 34-jährigen Tatverdächtigen wenig später in Rheinland-Pfalz festnehmen. Der Mann kam wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft.