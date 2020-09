Lehrpfad "Mensch trifft Boden" wird in Regensburg eröffnet

In Regensburg wird am Freitag in der Schwalbenneststraße ein Bodenentdeckungslehrpfad mit dem Titel "Mensch trifft Boden" eröffnet.

Informationen für alle Naturinteressierte

Wie die Interessengemeinschaft gesunder Boden e.V. mitteilt, finden darauf Besucher zahlreiche Informationen, Anregungen und auch Praxisstationen - insgesamt gibt es 19 Informationstafeln, teilweise mit Audiostationen.

Der Lehrpfad ist öffentlich zugänglich und für alle, die sich für den Boden und die Natur interessieren, so eine Sprecherin. Dabei werde großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.

Der erste seiner Art in Deutschland

Beim Lernen sollen Erfahrungen mit allen Sinnen gemacht werden - also sehen, riechen, begreifen, hören und schmecken. Den Besucher erwarten Aktivstationen wie zum Beispiel ein Wurzelfenster, ein Barfußpfad und regionale Bodenarten zum Anfassen.

Dieser neu konzipierte Lehrpfad ist laut Interessengemeinschaft gesunder Boden e.V. der erste dieser Art in Deutschland.