Lehrlingsnot: Bamberger Bäcker lockt mit doppeltem Azubi-Gehalt

Seit halb zwei Uhr in der Nacht herrscht Hochbetrieb in der Backstube der Bäckerei Loskarn in der Bamberger Gartenstadt. Alles ganz normal, so scheint es. Doch Bäckermeister Matthias Loskarn hat im Kollegenkreis für Gesprächsstoff gesorgt. Um Lehrlinge für seinen Betrieb zu finden, hat er kurzerhand seine Ausbildungsvergütung für Bäcker, Konditoren und Bäckereifachverkäufer verdoppelt.

Loskarn knetet zwei Brotteige gleichzeitig, während er seine Entscheidung erklärt. Sein Herz hängt an dem Beruf. Der Großvater hat die Bäckerei 1938 gegründet. Matthias Loskarn ist in den Betrieb hineingewachsen und hat ihn 2007 vom Vater übernommen. Die Verdopplung der Ausbildungsvergütung sei ein überschaubarer Kostenrahmen, um das Überleben der Bäckerei samt Filialen zu sichern, sagt er. "Man muss ja schon ehrlich sein: Wenn die Azubis heute für drei bis fünf Euro arbeiten, dann ist das auch nicht mehr zeitgemäß."

Bäcker verdoppelt Ausbildungsvergütung

Loskarn bietet ab September im ersten Lehrjahr 1.350 Euro, im zweiten 1.510 Euro und im dritten Lehrjahr 1.770 Euro. Er hofft, auf diese Weise motivierte junge Leute für seinen Betrieb und die drei Filialen zu finden. Natürlich bekommen auch Lehrlinge, die schon da sind, ab September das Doppelte. Für Klaus Ziegelhöfer kommt der Geldsegen zwar zu spät, er ist bald fertig mit der Ausbildung. Doch der 18-Jährige nimmt es gelassen. Gerade hat er mit seinem Chef viele Portionen Brotteig auf die Bleche umgesetzt und in den Backofen geschoben. Die Schweißperlen stehen ihm auf der Stirn, als er erzählt, dass er über eine Handwerksmesse in den Bäckerberuf kam.

Klaus Ziegelhöfer ist im dritten Lehrjahr. Durch Zufall sei er in in den Beruf gekommen, erzählt er, als er sich mit seiner Mutter auf einer Handwerksmesse umgeschaut hat. Sie sei es gewesen, die mit ihm am Stand eines Bäckers stehen geblieben sei. Dort habe ihn dann sein jetziger Chef überzeugen können, das mal auszuprobieren. Das Formen des Teigs habe ihm gefallen und deshalb habe er sich dann gleich beworben. Dieses Jahr, so der 18-Jährige, werde er fertig: "Und dann bleib ich erstmal da, also vorerst für immer."

Rückläufige Ausbildungszahlen und Imageverlust

Die Zahl der Bäckerlehrlinge in Bayern ist seit 2018 um ein Viertel auf rund 900 gesunken, so die Handwerkskammer für München und Oberbayern. Deutlich zurückgegangen ist auch die Zahl der Auszubildenden im Bäckerei-Fachverkauf. "Es muss sich was ändern", sagt Dietmar Brandes. Der Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses des bayerischen Bäckerhandwerks ist seit fünfzig Jahren in der Branche aktiv. Er findet die Entscheidung der Bäckerei Loskarn gut.

Was ihn dagegen wahnsinnig ärgert, ist, wie er sagt, dass es in den eigenen Reihen auch schwarze Schafe gebe, die die Azubis regelrecht vergraulten.

"Es gibt Betriebe, die richten sich nicht nach dem Ausbildungsrahmenplan, nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Die jungen Leute müssen teilweise 50 Stunden arbeiten. Dann wird die Schichtzeit nicht eingehalten. Das heißt, die gehen abends um neun Uhr aus der Filiale raus und am nächsten Morgen müssen sie um halb fünf wieder da sein." Dietmar Brandes, Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses des Bayerischen Bäckerhandwerks

Dieses Fehlverhalten, so Brandes, wirke sich auf die Wertschätzung des gesamten Bäckerberufs aus. In den sozialen Medien gehe sowas schnell viral - mit negativen Folgen für das Interesse von Jugendlichen an einer Ausbildung.

Für Bamberger Bäckermeister geht Rechnung auf

Bäckermeister Loskarn legt Wert auf eine hochwertige Ausbildung, ob in der Backstube oder im Verkauf. Seine Ankündigung, die Ausbildungsvergütung zu verdoppeln, hat sich in Bamberg schnell herumgesprochen. Gerade pinselt Svenja Och in der Backstube den Zuckerguss auf einen Kuchen. Die 15-Jährige ist zur Probearbeit hier und kann sich eine Ausbildung bei Loskarn gut vorstellen. "Das ist eine gute Chance, denn eigentlich verdient man als Bäcker nicht so viel. Jetzt bewerbe ich mich einfach mal und dann schaue ich, wie's läuft."

Für den Bamberger Bäckermeister ist die Rechnung aufgegangen. Er hat inzwischen genügend Bewerbungen, um seine Lehrstellen in der Bäckerei, in der Konditorei und im Fachverkauf besetzen zu können. Und: Seine Aktion setzt ein starkes Zeichen für die ganze Branche.