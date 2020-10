Lehrkräfte demonstrierten in Nürnberg gegen Überlastung

Lehrer an einer Grund-, Mittel- oder Förderschule zu sein, ist kein einfacher Beruf. Weil es nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu wenig Personal gibt, ist die Arbeitsbelastung für jeden Einzelnen hoch. Die ohnehin bereits angespannte Situation an den Schulen habe sich durch die Corona-Pandemie noch einmal verschärft. Viele Lehrkräfte seien mehr als überlastet, sagte Johannes Schiller von GEW dem Bayerischen Rundfunk.

Zu wenig Lehrer

Ein zentraler Kritikpunkt der Lehrerinnen und Lehrer ist der bereits erwähnte Personalmangel an Schulen. Fachfremdes Personal, das aktuell vielerorts eingesetzt werde, helfe hier nicht weiter, so Gewerkschaftsvertreter Johannes Schiller.

Hygienestandards werden vernachlässigt

Außerdem würden grundlegende Hygiene- und Arbeitsschutzstandards vernachlässigt, was gerade in Zeiten von Corona verheerend sei. Schulleitungen müssten eigenständig Hygienekonzepte erstellen und Lehrer zu Hygienebeauftragten ernennen, die diesbezüglich nicht geschult seien. Außerdem gebe es für 120.000 Lehrkräfte an 4.500 staatlichen Schulen lediglich zwei Betriebsärzte und zwei Teilzeitkräfte für das Thema Arbeitssicherheit.

Bessere Bezahlung gefordert

Laut Schiller müsse der Lehrerberuf für junge Menschen wieder attraktiver gemacht werden. Dabei könnten beispielsweise gleiche Bezahlung und die gleichen Aufstiegschancen für alle Lehrämter hilfreich sein. Die Benachteiligung der Grund- und Mittelschullehrer gegenüber den Gymnasiallehrkräften sei ein Relikt vergangener Jahrhunderte, so Schiller.

Gewerkschaft kritisiert Kultusministerium

Dem Kultusministerium wirft die GEW vor, die Lage an den Schulen unter Corona-Bedingungen schön zu reden. Lehrerinnen und Lehrer seien nun aber endgültig am Ende ihrer Kräfte. Deswegen müsse nun das Kultusministerium aktiv werden, sagte Johannes Schiller. "Das Kultusministerium muss sich mit Betroffenen, Verbänden und der Gewerkschaft an einen Tisch setzen, die Probleme klar benennen, damit man gemeinsam zielorientiert Lösungen findet", so der Gewerkschaftsvertreter.

Gleichzeitig betonte Schiller allerdings, dass sämtliche Forderungen beim Ministerium derzeit scheinbar auf taube Ohren stießen. Bisherige Gespräche mit Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bezeichnete er als eine "eher freundliche Plauderrunde", bei der die Gewerkschaft aber nicht wirklich Gehör finde.