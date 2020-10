Lehrerverein kritisiert Personalnot an Schulen

Die Situation an den Schulen habe sich durch Corona weiter verschärft. In der "Frankenschau aktuell" im BR Fernsehen kritisiert Sandra Schäfer vom Nürnberger Lehrer- und Lehrerinnenverein: "Der Lehrermangel tritt jetzt eklatant zutage."

"Bei den Kolleginnen und Kollegen herrscht eine ziemliche Wut." Sandra Schäfer vom Nürnberger Lehrer- und Lehrerinnenverein.

Sie hätten mit dem Minister überall und immer wieder Gespräche geführt, so Schäfer weiter. "Es langt, wir brauchen Taten, wir brauchen Möglichkeiten, wie wir die Kollegen an den Schulen vor Ort entlasten."

"Wo sind Betriebsärzte für Schulen?"

Doch das Gegenteil passiere: Schulleiter würden mit Themen wie die Corona-Gefährdungsanalyse und Beurteilung beauftragt, die keine Ärzte seien. "Wo sind die Betriebsärzte, die im staatlichen Bereich seit 1999 Pflicht sind? Wo sind die für die Schulen?" Sie bräuchten diese Unterstützung für die Schulen dringend, so Schäfer.

Lehrerinnen und Lehrer fordern "Lehrergipfel"

Zuvor hatte der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) einen "Lehrergipfel" gefordert. Schon vor der Corona-Pandemie sei die Personalsituation angespannt gewesen, inzwischen könne die Personalnot aber nicht mehr kaschiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des BLLV.

"Viele von uns können schlichtweg nicht mehr"

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) dürfe nicht länger behaupten, an den Schulen laufe Regelbetrieb, schimpft die BLLV-Vorsitzende Simone Fleischmann. Sie rechnet damit, dass künftig mehr Unterricht ausfallen wird. "Viele von uns können schlichtweg nicht mehr", so Fleischmann.

Grünen und FDP kritisieren Flickschusterei

Unterstützung bekommen die Lehrerverbände von der Opposition in Bayern. Die Grünen kritisierten die jahrzehntelange "Flickschusterei" bei der Personalplanung, die sich nun räche. Eine "völlig verfehlte Stellenplanwirtschaft" nennt die FDP als Grund für die personellen Engpässe an bayerischen Schulen.

Kultusminister weist Kritik zurück

Der Minister hatte bereits in der Vergangenheit Kritik an seinem Verhalten in der Corona-Krise zurückgewiesen. Gestern sagte er, 99,5 Prozent aller Schulklassen in Bayern seien derzeit im Präsenzunterricht.