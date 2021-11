Corona an Schulen: Lehrerverband warnt vor Kontrollverlust

Der Deutsche Lehrerverband sorgt sich über die Lage an den Schulen. "Die Vielzahl der Corona-Ausbrüche an den Schulen muss uns große Sorgen bereiten", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger aus dem Kreis Rottal-Inn. Deshalb warnt er vor einem Kontrollverlust.

Meidinger plädiert für dauerhafte Maskenpflicht

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Meidinger weiter: "Die Gefahr ist immens, dass wir die Kontrolle über das Pandemiegeschehen an Schulen verlieren". Deshalb warb er erneut für eine dauerhafte Maskenpflicht an Schulen und kritisierte die unterschiedlichen Länderregelungen dazu.

"Ich halte es für höchst bedenklich, wenn Bundesländer sich entgegen der Empfehlung des Robert Koch-Instituts von der Maskenpflicht an Schulen verabschieden, obwohl die Infektionen bei Schulkindern durch die Decke gehen." Heinz-Peter Meidinger

Studien zeigten, dass die Maskenpflicht die Schulen sicherer mache. Die Verantwortlichen in den Ländern dürften die eigenen politischen Wünsche nicht über die wissenschaftliche Expertise stellen, mahnte der Verbandspräsident.

3G für Lehrkräfte gefordert

Meidinger plädierte zudem für eine 3G-Regel bei Lehrkräften. Ungeimpfte Lehrer sollten sich bei sehr hohen Infektionszahlen täglich testen lassen, meint er. Der Verbandspräsident begründete dies damit, dass die meisten Lehrkräfte täglich mit mehreren verschiedenen Klassen in Kontakt kämen. "Die Ansteckungsgefahr für sie selbst und in der Folge dann auch für andere ist also vergleichsweise hoch, wenn sie ungeimpft sind". Eine Impfpflicht sei - nicht zuletzt angesichts der sehr hohen Impfquote in dieser Berufsgruppe - nicht notwendig.