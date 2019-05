Lehrerverband tagt in Würzburg

Die Tagung der 600 Delegierten des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV) beginnt an Christi Himmelfahrt und dauert bis Samstag. Dabei will der Verband seine politischen Ziele für die kommenden Jahre festlegen. Außerdem stellt sich die BLLV-Vorsitzende Simone Fleischmann zur Wiederwahl. Sie ist seit Mai 2015 an der Spitze des Verbandes.

Kultusminister zu Besuch

Mit 64.000 Mitgliedern ist der BLLV die größte Organisation von Pädagoginnen und Padagogen in Bayern – und auch die älteste. Der BLLV blickt auf eine 158-jährige Geschichte zurück.

Auf der Delegiertenversammlung in Würzburg begrüßt der BLLV auch erstmals den Bayerischen Kultusminister Michael Piazolo.

Verband will zeitgemäße Pädagogik ermöglichen

Der Verband setzt sich vor allem für eine zeitgemäße Pädagogik ein, um auf eine immer heterogener werdende Schülerschaft reagieren zu können. Lehrkräfte brauchen nach Ansicht des BLLV mehr Zeit, um Kinder und Jugendliche zu fördern und ihren Lernfortschritt individuell zu begleiten.

Bildung ist nach Ansicht des Verbandes weit mehr als fachlich-inhaltliches Lernen. In einem Manifest mahnt der BLLV deshalb zu einem Zusammenspiel von Herz, Kopf und Hand, damit sie "neben kognitiven Kompetenzen auch emotionale Intelligenz, musisch-künstlerische Fähigkeiten, sowie eine demokratische Werteorientierung erwerben".

Dazu, so der BLLV, muss aber auch mehr Geld in die Bildung fließen. Mehr Personal und bessere Besoldung könnten den Lehrerberuf demnach attraktiver machen.