Lehrerverband: Für viele Schüler ist Schuljahr wohl gelaufen

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat deutliche Kritik am Corona-Krisenmanagement der Bayerischen Staatsregierung geübt. Im Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Abend) sagte Meidinger zur heutigen Pressekonferenz von Kultusminister Piazolo: "Man hätte heute ehrlich sagen müssen: Es wird wahrscheinlich so sein, dass für einen Teil der Schüler das Schuljahr bereits gelaufen ist."

"Wiederöffnung der Schulen nicht genug vorbereitet"

Meidinger würde es für sinnvoll halten, einen Fahrplan "bei aller Einschränkung" bis zum Schuljahresende zu machen. "Immer mit dem Vorbehalt, dass von dem natürlich abgewichen werden kann." So sei es mittlerweile völlig unklar, ob alle bayerischen Schüler in diesem Schuljahr an die Schulen zurückkehren könnten.

Außerdem hätte er sich einen "längeren Vorlauf" gewünscht, um die teilweise Wiederöffnung der Schulen organisieren zu können. "Manches hätte man vielleicht auch schon in den Osterferien erarbeiten können", so Meidinger.

Lehrermangel bei 40 Prozent der Schüler