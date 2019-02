Lehrerverband dringt auf Einigung beim Digitalpakt

Heute Abend kommt der Vermittlungsausschuss zum Digitalpakt Schule zusammen. Es geht um die Frage, wie stark der Bund mitreden darf, wenn er den Ländern fünf Milliarden Euro für eine bessere digitale Ausstattung ihrer Schulen gibt, etwa für Tablets und Computer.

Lehrerverband fordert schnelle Entscheidung

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, dringt auf eine Entscheidung. Zugleich warnt der Deggendorfer Gymnasiumsleiter davor, mit der Debatte um den Digitalpakt andere Themen zu überlagern: Mehr Lehrer, eine Unterrichtsreserve und Schulsanierungen seien genauso wichtig.

"Wenn diese Einigung heute nicht kommt, dann wird auch im nächsten Schuljahr keine Verbesserung der digitalen Infrastruktur möglich sein." Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands

"Das ist sozusagen der letzte Termin, um tatsächlich die Schulen im nächsten Schuljahr davon profitieren zu lassen. Dann könnten nämlich beispielsweise in den großen Ferien die nötigen Arbeiten wie etwa Installation von WLAN, Glasfaserkabeln oder eben auch die Beschaffung von Endgeräten in Angriff genommen werden", so Meidinger zum BR.

Seit zwei Jahren warten Schulen laut Meidinger auf das Geld aus dem Digitalpakt, dringend notwendige Investitionen seien gestoppt worden. "Man kann rundum sagen, es war ein einziges Trauerspiel, diese Debatte um den Digitalpakt", bemängelt Meidinger.

Gute Ausstattung bringe nichts, wenn Lehrer fehlen

Vom BR befragte Rektoren in Ostbayern sehen den Digitalpakt noch skeptisch und verweisen ebenfalls auf andere Probleme im Bildungswesen. Die beste Ausstattung bringe ohne Lehrer nichts, meint Berthold Freytag, Rektor am Werner-von-Siemens-Gymnasium in Regensburg. Andersherum sei auch der beste Lehrer ohne Ausstattung weniger effizient. Freytag fordert laufende Zahlungen, damit veraltete Geräte auch ersetzt werden können.

Hoher Wartungsaufwand

Ähnliche Bedenken bei Schulleiter Christian Zitzl vom Auersperg Gymnasium Passau: Wer soll die Geräte warten und die Folgekosten dafür zahlen, fragt er. Am städtischen Von-Müller-Gymnasium in Regensburg kommt man gut klar mit der digitalen Ausrüstung. Aber nur deswegen, betont Rektor Ralf Krottenthaler, weil zwei Lehrer für die Systembetreuung einige Stunden pro Woche freigestellt sind.