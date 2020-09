Lehrerverband bestätigt Präsident Meidinger im Amt

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, ist für weitere drei Jahre im Amt bestätigt worden. Einer Mitteilung des Verbandes vom Dienstag zufolge wurde der 65-Jährige einstimmig auf einer Sitzung des Bundeshauptausschuss wiedergewählt. Meidinger, der bis zum 1. August das Robert-Koch-Gymnasium im niederbayerischen Deggendorf leitete, führt den Verband ehrenamtlich seit 2017.

Mehr Tempo bei Internet-Ausstattung der Schulen

Nach seiner der Wahl begrüßte er die Ergebnisse des Schultreffens im Kanzleramt am Montagabend, auch wenn dabei wenig Neues herausgekommen sei. "Es ist begrüßenswert, dass jetzt mehr Klarheit herrscht hinsichtlich der schnellen Finanzierung der zugesagten Dienst-Laptops für alle Lehrkräfte. Mehr Tempo erwarten wir uns bei der Ausstattung aller deutschen Schulen mit schnellen Internetzugängen, eine Grundvoraussetzung für die Digitalisierung in Schulen", so Meidinger.