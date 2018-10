Lehrerverband begrüßt Ende von befristeten Verträgen

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Simone Fleischmann, begrüßt die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder, dass es keine befristeten Verträge für Lehrer mehr geben soll.

"Wir können in Zeiten des Lehrermangels gerade im Grund-, Mittel- und Förderschulbereich keinesfalls nach außen darstellen, dass du dann in den Sommerferien arbeitslos bist." Simone Fleischmann

Es sei ganz wichtig an dem Versprechen des jetzigen Ministerpräsidenten festzuhalten. Der Verband lehnt es grundsätzlich ab Lehrer nur anzustellen und möchte alle verbeamten. Die Opposition im Landtag hatte immer wieder gefordert, die Situation für angestellte Lehrer zu verbessern und sie nicht mehr in den Sommerferien auszustellen. Die CSU hatte sich dem bislang gesperrt. Gestern Abend kündigte Söder in der BR-Wahlarena dann aber an, dass es in Bayern künftig keine befristeten Lehrerstellen mehr geben werde. Einem Lehrermangel begegne die Staatsregierung bereits jetzt mit neuen Stellen, so Söder.

Fleischmann fordert weiter Aufstockung bei Lehrer-Stellen

Dem hält die Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbands entgegen, dass gleichzeitig viele Lehrer in Rente, Mutterschutz oder Teilzeit gingen. Da muss man entsprechend aufstocken, fordert Fleischmann. Außerdem seien die Herausforderungen für Schulen gestiegen etwa durch Digitalisierung, die Ganztagsschule, die Integration und die Inklusion.