Lehrerfrust in Bayern: Kultusminister Piazolo bei BR24live

Gesundheitsprüfung, Burnout, Druck von oben: In Bayern sind laut BLLV aktuell 4.000 Lehrerstellen unbesetzt. Neue Lehrer kommen kaum nach. Die Not ist groß: In einigen Fällen berichten Lehrer sogar davon, dass sie Noten erfinden müssten. Der Schulalltag ist für junge Lehrkräfte oft abschreckend. Referendare, die frisch an eine Schule kommen, sind häufig überfordert.