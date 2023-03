Lehrermangel in Bayern: "Stecken in einer Bildungskatastrophe"

Dass Lehrkräfte an bayerischen Schulen fehlen, ist bekannt. Nur: Wie viele sind es genau? Wie sehr helfen in dieser Situation sogenannte Quereinsteiger? Und wie kann bestehendes Personal entlastet werden? Darüber gibt es neue Diskussionen. Anlass ist unter anderem eine Umfrage, die das Institut Forsa im Auftrag des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) und des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) durchgeführt hat. Demnach können elf Prozent der Stellen an allgemeinbildenden Schulen hierzulande nicht besetzt werden und auch die Zahl der sogenannten Quereinsteiger hat weiter zugenommen.

Streit über Umfrage, Sorge um Überlastung der Lehrkräfte

Diese Entwicklungen belasten nach Ansicht der Verbände die "klassisch ausgebildeten" Lehrkräfte: Sie müssten nicht nur Personalengpässe kompensieren, sondern den pädagogisch wenig bis nicht geschulten Kollegen stark helfen. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann fordert deshalb im BR24-Gespräch, die Erwartungen an die Lehrkräfte und Schulen zu senken.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) verweist auf entsprechende Bemühungen wie das neue bayerische Beratungsnetzwerk für Lehrkräfte. Er will sich aber offensichtlich nicht von den neuen Zahlen treiben lassen. Er bezeichnete sie sogar als nicht repräsentativ und falsch. Dies wiederum entrüstet die Bildungsgewerkschaft VBE als Mitinitiator der Umfrage.

Aber der Reihe nach.

Bei der nun viel diskutierten Erhebung wurden zu Beginn des laufenden Schuljahres gut 1.300 Schulleiterinnen und Schulleiter in Deutschland befragt - unter ihnen 250 im Freistaat. Die Daten wurden auf alle Schulen hochgerechnet, die Ergebnisse nun vorgelegt. Darin heißt es: Für mehr als 50.000 Lehrkräftestellen gebe es bundesweit kein Personal, die Quote der unbesetzten Stellen betrage rund elf Prozent, in Bayern gut zehn Prozent.

Der VBE spricht davon, dass sich die Situation in den vergangenen Jahren verschlechtert habe. Besonders dramatisch gestaltet sich dem Verband zufolge die Lage an Grund-, Förder- und Sonderschulen: Hier seien sogar rund 14 respektive 15 Prozent der Stellen unbesetzt. Auch an Haupt-, Gesamt- und Realschulen seien die Sorgen sehr groß.

Zunehmend Seiteneinsteiger an Schulen

Und: Viele Stellen seien nur notdürftig besetzt. Wie die Umfrage auch zeigt, unterrichten an der Mehrzahl der Schulen inzwischen Menschen ohne die eigentlich vorgeschriebene Ausbildung inklusive der zwei Staatsexamen. Eine Art bayerische Besonderheit sei, dass hier 87 Prozent der Seiteneinsteiger nur einen befristeten Vertrag hätten - während es bundesweit gerade etwas mehr als 50 Prozent seien.

Ein Problem, meint BLLV-Präsidentin Fleischmann. Leidtragende seien die ausgebildeten Lehrkräfte. Sie müssten den Quer- und Seiteneinsteigern didaktisch und pädagogisch helfen, bei der Organisation von Ausflügen etwa, bei der Notengebung, beim Vorbereiten von Elternabenden. "Wer beantwortet all diese Fragen? Das ist nicht der Kultusminister. Das ist die Kollegin, der Kollege aus der Parallelklasse." Diese müssten mitunter zwischen zwei Klassenzimmern hin- und hereilen; diese Art von doppelter Klassenführung koste viel Kraft und Zeit.

Was können Seiteneinsteiger leisten - und was nicht?

Zwar könnten in einer personellen Notsituation wie der aktuellen Quereinsteiger eine Unterstützung sein. Fleischmann nennt im BR24-Interview Therapeuten, Schulsozialarbeiter und Logopäden als Beispiele. Sie spricht von sogenannten multiprofessionellen Teams, die es neben professionell ausgebildeten Lehrkräften brauche. Seiteneinsteiger könnten also ergänzen, aber ausgebildete Lehrkräfte nicht ersetzen. Gerade angesichts der großen Aufgaben wie Integration und Inklusion würde eine steigende Zahl von Unterrichtenden mit "Schmalspurausbildung" nicht weiterhelfen, sondern vielmehr dem Berufsethos schaden, zu einer Entprofessionalisierung beitragen, junge Leute vom Lehramtsstudium fernhalten.

"Wir stecken längst mitten in einer Bildungskatastrophe." Simone Fleischmann, BLLV-Präsidentin

Von der Politik - also von der Staatsregierung - verlangt Fleischmann nun, "zuzugeben, dass wir einen Lehrermangel haben". Und vor allem: "Erwartungshaltung runter." Es müsse - mit Unterstützung von oben - auch den Eltern klargemacht werden, dass neben einer soliden Grundversorgung nicht immer mehr Angebote, Leistungen und Projekte möglich sind. Notfalls müsse eine AG oder ein Schullandheim ausfallen. Einen neuen BMW könne man auch nicht ohne entsprechende Kapazitäten und Material bauen, sagt Fleischmann zum Vergleich. Belastungsgrenzen und Kipp-Punkt seien inzwischen erreicht.

Im Netz sehen das viele Lehrkräfte ähnlich. Auf Twitter und Instagram berichten viele Lehrkräfte von ständiger Wochenendarbeit und Burn-Out-Risiken, ernten dafür teils Widerspruch und mitunter auch Häme, teils aber auch viel Unterstützung und Zuspruch.