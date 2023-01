Lehrermangel in Bayern: Der bundesweite Kampf um Lehrkräfte

Jahrelang war Lehrermangel in den bayerischen Schulen an der Tagesordnung, jahrelang forderten Eltern und Lehrerverbände mehr Lehrkräfte vom Freistaat, aber jahrelang wurde diese Bitte nicht erfüllt. Derzeit fehlen tausende Lehrer in Bayern. Honorarkräfte wurden regelmäßig am Schuljahresende entlassen, um sie dann im Herbst wieder einzustellen. Viele haben sich deswegen inzwischen andere Jobs gesucht. Und Quereinsteiger tun sich auch nicht gerade leicht im Klassenzimmer.

Jetzt will Ministerpräsident Markus Söder die Schulpolitik zum Wahlkampfthema machen und 6.000 neue Lehrer einstellen. Doch woher nehmen? Söder will sie in anderen Bundesländern abwerben - doch dort ist man freilich wenig begeistert von der Idee. Denn Lehrerinnen und Lehrer fehlen in ganz Deutschland.

Schleswig-Holstein: Kooperation statt "Schanghaien"

Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien (CDU), etwa erinnert Bayern daran, dass die Länder einmal vereinbart haben, dass jeder nach seinem Bedarf Lehrerinnen und Lehrer ausbildet.

Auf Twitter bezeichnet sie die bayerischen Pläne als "Schanghaien", was in der Seemannssprache das gewaltsame Rekrutieren von Matrosen meinte. Stattdessen schlägt sie vor, gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie Deutschland wieder an mehr Lehrkräfte kommt.