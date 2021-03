Lehrerin baut Tiny House, weil sie versetzt wird

Tiny House: Mobil und Nachhaltig

An Pfingsten will Schober in ihr Tiny House einziehen. Die Niederbayerin wurde nach Oberbayern an eine Grundschule in den Landkreis Mühldorf versetzt. Mit dem Tiny House auf Rädern ist das kein Problem - sie ist damit mobil, aber auch nachhaltig unterwegs:

"Wenn man sich die letzten Jahrzehnte so anschaut: Unsere Großeltern haben gebaut, unsere Eltern haben gebaut. Ich brauche nicht bauen! Wenn man sich die schöne Umwelt anschaut, die Natur: Wir sollten unsere Natur bewahren und nichts versiegeln." Christina Schober, Grundschullehrerin

Mini-Haus: Wo darf es stehen?

Das mobile Eigenheim stellt Christina Schober künftig auf einem Bauernhof in der Nähe ihrer Schule ab. Denn das Tiny House irgendwo mitten in der Natur aufstellen, geht nicht: "Baurechtlich sind wir in einem Graubereich, weil die baurechtliche Seite noch nicht geklärt ist: Wie handhabt man mobile Häuser? Das ist ein Knackpunkt. Da muss sich in der Politik noch einiges tun, dass solche Wohnformen wirklich ermöglicht werden."

Ein mobiles Tiny House, das nicht dauerhaft am gleichen Ort stehen soll, gilt als Wohnwagen und muss regelmäßig zum TÜV. Dauerhaft mit einem Tiny House irgendwo stehen bleiben, geht nur auf voll erschlossenen Grundstücken und mit einer Baugenehmigung. Generell legen deutsche Bebauungspläne akribisch fest, wie Häuser in einem Wohngebiet auszusehen haben: Wie hoch dürfen sie sein? Wie sieht das Dach aus? Alternative Wohnformen kommen in Bebauungsplänen nicht vor. In Amberg aber beispielsweise ist eine Tiny-House-Siedlung geplant - drei Bauplätze sollen für bis zu acht Modulhäuser dienen.