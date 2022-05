Lehrer verhindert schweren Busunfall - 40 Kinder an Board

Ein 56 Jahre alter Lehrer, der geistesgegenwärtig einen Bus zum Stehen brachte, hat am Montagvormittag auf der B20 bei Chammünster, einem Ortsteil von Cham, einen schwereren Unfall verhindert. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem BR. An Bord waren 41 Schulkinder und drei Lehrkräfte.

Busfahrer kippte plötzlich weg

Der Bus war unterwegs in ein Schullandheim. Während der Fahrt kippte plötzlich der Busfahrer wegen eines Gesundheitsproblems am Steuer weg. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und rammte das Auto einer 44-jährigen Fahrerin. Daraufhin stürzte ein Lehrer beherzt nach vorne und trat selbst auf die Bremse.

Alle Kinder blieben unverletzt

Der Bus schlitterte noch an der Leitplanke entlang und traf frontal ein weiteres Auto eines 52-Jährigen. Das Fahrzeug wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Laut Polizei blieben alle Businsassen bei dem Unfall unverletzt. Nur der Fahrer des zweiten Autos, in das der führerlose Bus gekracht war und der Busfahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die B20 war zwischen Cham-Mitte und der Abfahrt Kothmaißling war bis gegen 13.30 Uhr total gesperrt, der Verkehr in Richtung Cham konnte danach wieder aufgenommen werden. Die Fahrspur in Richtung Furth im Wald konnte nachdem der Bus abgeschleppt worden war gegen 15.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 25.000 Euro.