Lehrer verhindert Busunfall: Eltern der Kinder "total dankbar"

Die Eltern der 41 Grundschüler, deren Lehrer am Montag auf der B20 bei Cham möglicherweise eine Buskatastrophe verhindert hat, sind "total dankbar". Das sagte am Dienstag die Schulleiterin der Hans-Scholl-Grundschule Burglengenfeld, Ingrid Donaubauer, dem Bayerischen Rundfunk. Von dort kamen die Viertklässler in dem Bus.

Lehrer drückte mit der Hand das Bremspedal

Auch sie selbst findet das Verhalten des 56 Jahre alten Lehrers "unglaublich mutig und zugleich sehr besonnen." Donaubauer hat inzwischen selbst mit ihm telefoniert und sich den Unfall schildern lassen. Der Lehrer war im Bus geistesgegenwärtig nach vorne gestürzt, als der Busfahrer während der Fahrt plötzlich am Steuer zusammengesackt und der Bus auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto zusammengestoßen war.

Weil er durch den ohnmächtig gewordenen Busfahrer am Fahrersitz nicht mit dem Fuß an die Bremse kam, kroch der Lehrer in den Fußraum und drückte die Bremse per Hand durch. Dadurch schaffte er es, den Bus, der noch an einer Leitplanke entlang schlitterte, endgültig zum Stehen zu bringen.

Alle Businsassen blieben unverletzt

Er konnte so einen größeren Unfall und weitere Zusammenstöße - auch mit Lkw - verhindern. Auf der vielbefahrenen B20 bei Cham wäre es sonst möglicherweise sogar zu einer Massenkarambolage gekommen. Alle Businsassen - 41 Kinder, vier Lehrkräfte und ein Schulsozialarbeiter - blieben unverletzt. Nur der Autofahrer, gegen dessen Pkw der Bus geprallt war, trug leichte Verletzungen davon. Der Busfahrer, der nach Angaben der Schulleiterin wohl einen Schwächeanfall erlitten hatte, ist inzwischen laut Donaubauer aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Bei Wanderung über das Erlebte gesprochen

Die Schule hatte nach dem Unfall sofort alle Eltern informiert und weiter Kontakt gehalten. Die 41 Kinder und ihre Lehrer beschlossen, den geplanten einwöchigen Ausflug in eine Berghütte im Bayerischen Wald auch nach dem Unfall nicht abzubrechen. Es gab dazu auch abends eine Sprechstunde mit den Eltern, die teils besorgt waren, wie die Kinder den Unfall verkraften, so die Schulleiterin.

Am Nachmittag hätten Kinder und Lehrer eine Wanderung gemacht, bei der auch über das Geschehene gesprochen wurde. Auch habe man eine Sommerrodelbahn besucht. Bisher wollte aber keins der Kinder zurück nach Hause, sagt die Schulleiterin.

Lehrer will "nach vorne" schauen

Der reaktionsschnelle Lehrer, Stefan Rittger, macht aus seiner Aktion keine große Sache. Im Gespräch mit der Bayerischen Rundfunk sagte der 56-Jährige: "Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Wir gucken jetzt nach vorne und denken gar nicht drüber nach, was gewesen sein könnte."

Mit welchem Tempo der Bus bei dem Vorfall noch unterwegs war, kann er im Nachhinein nicht mehr sagen - er schätzt 60 bis 70 km/h. Der Busfahrer habe den Tempomaten eingeschaltet gehabt. Der Mann sei, als der Bus gestoppt war, auch schon wieder ansprechbar gewesen.