Lehrer oft hilflos: Das sind die Tücken beim Distanzunterricht

Video-Konferenzen ersetzen auch in Niederbayern den Präsenzunterricht. Dabei kommt es aber immer wieder zu Schwierigkeiten mit Störern. Manchmal bleibt es nicht bei einer ärgerlichen Unterbrechung, sondern wird kriminell - wenn die Täter etwa pornografische Bilder oder Videos einspielen. Ähnliche Fälle hatte es zuletzt in Schulen in Mainburg und Abensberg gegeben. Die Sicherheit, aber auch der Umgang mit Video-Tools im Distanzunterricht ist deshalb ein wichtiges Thema an den Schulen, bei Datenschützern und der Polizei.

Lehrer oft hilflos

"Ich schaue in 30 schwarze Kacheln rein, die haben alle ihre Kamera und ihr Mikro aus, haben teils keine Klarnamen, und ich habe keine Ahnung, wer da sitzt", berichtet Benedikt Karl, Gymnasiallehrer aus Vilsbiburg im Landkreis Landshut. Auch die immer wieder empfohlenen technischen Vorsorgemaßnahmen - wie ein Warteraum - sind laut Karl nur ein begrenzter Schutz gegen Datenmissbrauch. "Nur weil ich den Schülernamen in meine Konferenz lasse, heißt das lange nicht, dass es wirklich der Schüler ist, der da kommt, und auch nicht, dass nur der Schüler kommt. Sitzt da noch das Geschwisterkind dabei, die Eltern, die Oma, die Nachbarn oder streamt der Schüler den Unterricht gerade in alle Welt?"

Keine einheitliche Linie

Generell herrscht derzeit bundesweit ein Flickenteppich an Regelungen, was den Datenschutz im Distanzunterricht anbelangt - eine Folge des föderalistischen Systems im Bildungswesen. Lehrerverbände fordern daher seit Monaten vehement, dass es endlich klare und verbindliche Vorgaben geben müsse - sowohl für die Schüler als auch für die Lehrkräfte.

Wenn Fotos von den Lehrern und auch von anderen Kindern gepostet werden, gehe das gar nicht, erklärt die Datenschutzbeauftragte des Saarlands, Monika Grethel, die derzeit den Vorsitz der Datenschutzkonferenz innehat. "Ich kann nicht personenbezogene Daten - also auch ein Bild - an andere übermitteln, ohne dass derjenige sein Einverständnis gegeben hat - was ich mache, wenn ich es in Facebook stelle".

Auch die Polizei wird eingeschaltet

Die Polizei bestätigt, dass gesprengte Video-Konferenzen aktuell durchaus ein Thema sind. Stand im ersten Lockdown das namensgebende "Zoom-Bombing" von privaten oder beruflichen Video-Konferenzen im Vordergrund, sei es nun im zweiten Lockdown der Distanzunterricht. Allerdings werde diese "Computersabotage" nur selten angezeigt und sei oftmals auch nur ein schlechter Schüler-Scherz, der mit schulischen Sanktionen geahndet werde.

Die richtig krassen, auch strafrechtlich relevanten Fälle mit extremistischen Inhalten, sexueller Beleidigung oder Pornografie scheinen aber zum Glück noch Ausnahmefälle zu sein. Das bayerische Landeskriminalamt etwa registrierte seit dem Frühjahr 2020 nur sieben Anzeigen, drei davon aus dem Schulbereich.

Gefahr wird ernst genommen

Dennoch nehmen die Ermittler die Vorfälle sehr ernst. Die Täter sollten sich deshalb in der Anonymität des Netzes nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, betont der Sprecher des Landeskriminalamtes Ludwig Waldinger.

"So gering sind die Erfolgschancen im Cybercrime nicht, etwa ein Drittel aller Straftaten wird aufgeklärt." Ludwig Waldinger vom Landeskriminalamt

Sei das Tatmittel das Internet, wie bei gesprengten Video-Konferenzen, betrage die Aufklärungsquote gar rund 50 Prozent.