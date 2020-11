Lehrer macht Kunst aus alten Schülerradiergummis

"So ein Radiergummi hat schon etwas mit dem Leben zu tun"

Entdeckt der Lehrer bei einem Schüler einen besonders schönen Radiergummi, bietet er ihm einen Tausch an. Der Schüler bekommt einen neuen. Für Thalhammer haben die Radiergummis auch etwas Poetisches: "So ein Radiergummi hat schon etwas mit dem Leben zu tun. Der löst sich auf in lauter so kleine Wuzerl und wird am Schluss ganz klein und dann ist er weg."

Container für alte Radiergummis als Sammelstelle

In zwei Jahren geht Thomas Thalhammer in den Ruhestand. Solange kann der Bildhauer und Kunstlehrer noch Radiergummis an der Schule zu sammeln. Dann will er irgendwo einen Container für alte Radiergummis aufzustellen - damit er auch weiterhin so schöne Exemplare bekommt.