Lehrer im Hin und Her zwischen Wechsel- und Distanzunterricht

Es wird wieder ein bisschen lauter im Emmy-Noether-Gymnasium in Erlangen. Die Schülerinnen und Schüler stehen in Gruppen zusammen, alle in großen Kreisen, mit viel Abstand und alle mit Maske. Die jungen Frauen und Männer der Jahrgangsstufe 12 freuen sich, die anderen Mitschüler wiederzusehen. Und sie freuen sich darauf, wieder Unterricht zu haben.

"In der Schule ist es doch viel angenehmer als zuhause." Linus, 18 Jahre/"Ich freue mich, dass wir wieder in die Schule gehen dürfen, weil es deutlich leichter für die Abiturvorbereitung ist." Annabel, 17 Jahre/"Man kann direkt nachfragen, da ist die Hemmschwelle nicht so hoch.“ Adrian, 17 Jahre

Matheunterricht im Kunstraum

Auch Mathe-Lehrer Thomas Harrer freut sich sehr, seine Schülerinnen und Schüler wieder persönlich zu Gesicht zu bekommen. "Das ist das Allerschönste, dass ich sie endlich wiedersehen kann. Das ist das Beste an der Sache", sagt der Lehrer. Mathe unterrichtet Harrer dieses Mal im Kunstraum. Der Raum bietet einfach mehr Platz für die dreizehn Schülerinnen und Schüler. Denn auch hier gilt: Abstand halten.

Eine Hälfte im Klassenzimmer, die andere Hälfte zuhause

Nachdem er alle begrüßt hat, geht Mathe-Lehrer Thomas Harrer zwischen zwei Laptops hin und her. Von einem, der seitlich zum Lehrerpult steht, streamt er den Unterricht für die Schülerinnen und Schüler, die von zuhause aus lernen. Denn Wechselunterricht bedeutet, dass ein Teil der Klasse oder des Kurses im Klassenzimmer sitzt, der andere Teil von zuhause aus lernt. Am Erlanger Emmy-Noether-Gymnasium wird im Wochenrhythmus gewechselt.

Hin und Her zwischen Distanz- und Wechselunterricht

Mathe-Lehrer Thomas Harrer unterrichtet den Abschlussjahrgang nun im Wechselunterricht, die jüngeren Jahrgänge aber nach wie vor im Distanzunterricht. Da er den Distanzunterricht von seinem privaten Computer aus gibt, diesen aber nicht in der Schule nutzen kann, fährt er hin und her: "Ich werde nach der Stunde hier nach Hause fahren, dort meinen Distanzunterricht mit der 11 machen, dann wieder reinfahren, mein Seminar mit der 12 machen, dann nach Hause fahren und mir dann Gedanken über morgen machen", sagt Harrer.

Beginn des Wechselunterrichts "nicht ganz glücklich"

Der Schulleiter des Emmy-Noether-Gymnasiums Thomas Krapf ist “nicht ganz glücklich“ über den Wechselunterricht für die Abschlussklassen. Denn damit würde der eigentlich ganz gut funktionierende Distanzunterricht für die jüngeren Klassen gestört. "Es wird auf jeden Fall Auswirkungen haben, dass es nicht ganz so reibungslos laufen kann, wie wir es bis jetzt gewohnt sind", sagt Schulleiter Thomas Krapf.

Mehr Vorlauf und Ruhe im Schulalltag

Der Erlanger Schulleiter hat Verständnis dafür, dass in Zeiten der Corona-Pandemie auch das Bayerische Kultusministerium in München unter Druck steht. "Das macht die Sache für alle nicht leicht", so Thomas Krapf. Dennoch wünscht er sich manchmal mehr Vorlauf für die Planung und Organisation des Schulalltags.

Kritik von Schüler und Elternverbänden

In Oberfranken haben sich Elternbeiräte verschiedener Schulen zusammengetan und haben genauso wie Eltern- und Schülerbeiräte Briefe an den Ministerpräsidenten und den Kultusminister geschickt. Forderungen kommen auch aus Mittelfranken: "Binden Sie die Schulen früher in die Entscheidungen ein, geben Sie mehr Vorlauf, um Vorgaben umzusetzen und geben Sie den Schulen klare Handlungsspielräume", schreibt zum Beispiel der Elternbeirat des Neuen Gymnasiums in Nürnberg.

Bildungsgipfel entscheidet über weitere Schritte

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat einen Bildungsgipfel mit allen Beteiligten angekündigt. Dabei soll mit Blick auf das Infektionsgeschehen entschieden werden, wie es für die weiteren Klassenstufen nach dem 14. Februar weitergehen soll.