Lehrer gehen in Fürth für Lohnerhöhung auf die Straße

Etwa 130 Lehrerinnen und Lehrer sind am heutigen Donnerstag in Fürth auf die Straße gegangen. Einen Tag vor Beginn der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder haben die Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft (GEW) eine Gehaltserhöhung von fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat gefordert. Zudem sollen Auszubildende 100 Euro im Monat mehr erhalten.

Mehr Lehrkräfte für bessere Bildung

Außerdem verlangen sie in den anstehenden Tarifgesprächen, dass auch studentische Hilfskräfte an Hochschulen ein Tarifgehalt bekommen. Um gute Bildung zu ermöglichen, brauche es auch mehr Lehrkräfte, so die GEW. Die Gewerkschaft vertritt eigenen Angaben zufolge etwa 280.000 Frauen und Männer in pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen.