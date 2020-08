BR24Live 12.25 Uhr: Lehrer, Eltern und Politik beim Schulgipfel

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband kritisiert gegenüber dem BR die Politik der Staatsregierung. Bei dem aktuellen Lehrermangel sei ein normaler Unterricht unter Pandemie-Bedingungen nicht zu schaffen, so BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann: "Es werden Löcher gestopft, es wird eine Show gefahren. Wir können die Löcher nur so stopfen, so viele wir sind."

Ab 12.25 Uhr werden die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz präsentiert. BR24 überträgt live.

Rückkehr ins Klassenzimmer ohne Abstand geplant

Bisher ist geplant, dass alle Schulkinder zum Schuljahresbeginn am 8. September zurück ins Klassenzimmer kehren. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Lehrkräften, regelmäßiges Lüften und Masken im Schulgebäude sind Pflicht. Ein Vier-Stufen-Plan soll regeln, wie Schulen reagieren, wenn einzelne Kinder infiziert sind oder – Stufe 2 - im Landkreis mehr als 20 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gezählt werden.

Bei zu vielen Neuinfektionen: Maskenpflicht im Klassenzimmer

Dann sollen insbesondere die Kinder Masken auch im Klassenzimmer tragen müssen. Diese Regelung wird vom Elternverband "Familien in der Krise" kritisiert. Die Grenze zu Stufe 2 liege unter der offiziellen Warnstufe von 35 Infektionen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung sei verglichen mit den gesamtgesellschaftlichen Einschränkungen unverhältnismäßig.