Lehrer demonstrieren für Tarifvertrag

Die Lehrerinnen und Lehrer demonstrierten vor den kommenden Tarifverhandlungen, die die Bildungs-Gewerkschaft GEW am Dienstag mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV) führt.

Tarifvertrag für angestellte Lehrer gefordert

Vor allem forderte die Gewerkschaft einen Tarifvertrag für angestellte Lehrer, die zum Teil nicht einmal die Hälfte dessen verdienen, was ihre verbeamteten Kollegen bekommen. Dabei werden laut GEW die Lehrkräfte ohne zwei Staatsexamina wegen des großen Personalmangels dringend gebraucht. "Umso skandalöser ist es, dass es für diese Gruppe immer noch keine tarifliche Bezahlung gibt." Vor allem berufliche Schulen könnten ohne die nicht-examinierten Lehrer ihren Betrieb einstellen, so ein GEW-Funktionär. Laut der Gewerkschaft gibt es in München etwa 1.000 angestellte Lehrkräfte.