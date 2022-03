Lehren aus der Pandemie: Sind wir für neue Krisen gerüstet?

Markus Beier hat eine Hausarztpraxis in Erlangen und leitet den Bayerischen Hausärzteverband. Wie alle seine Kolleginnen und Kollegen erinnert er sich gut daran, wie knapp Schutzausrüstung vor zwei Jahren war. Wer ein paar Dutzend Atemmasken oder mehr als nur zwei oder drei Flaschen Desinfektionsmittel in der Praxis hatte, konnte froh sein.

So gesehen, sagt Beier, stehe man heute schon besser da. Zwar habe es im Pandemieverlauf immer wieder Preisschwankungen gegeben, aber: "Wirkliche Lieferengpässe gab es dann nach der ersten Welle nicht mehr."

Großteil der Schutzausrüstung kommt weiter aus China

Voraussetzung dafür, dass es keine Lieferengpässe gibt, ist allerdings, dass die weltweite Produktion und auch der internationale Handel funktionieren.

Denn ein Großteil der Schutzausrüstung wird weiterhin laufend aus Ostasien geliefert. Von den 3,8 Milliarden FFP-Masken, die Deutschland vergangenes Jahr importiert hat, lieferte China 3,2 Milliarden.

Krisenvorsorge in Bayern: Zentrallager mit Matratzen und Masken

Bayern hat aber auch ein sogenanntes Pandemie-Zentrallager eingerichtet, um darauf reagieren zu können, wenn Lieferketten ins Stocken geraten. Dort lagert, was im Krisenfall wichtig ist: Masken, Schutzausrüstung, Matratzen und andere Dinge, zählt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek auf.

Die Einrichtung des Zentrallagers hatte die Staatsregierung im Sommer 2020 als Lehre aus der Pandemie beschlossen. Gut 42 Millionen OP-Masken und 10 Millionen FFP2-Masken sollten dort vorgehalten werden, aber auch eben Matratzen und Feldbetten – die jetzt bereits genutzt werden, sagt Holetschek: "Weil genau jetzt in dieser Krise der Ukraine ja auch wieder Schutzgüter benötigt werden."

Hilfsgüter aus Bayern für ukrainische Flüchtlinge

1.300 Matratzen, Decken, Kissen und weitere Materialien liefere Bayern in Richtung Osten, um für Opfer des Ukraine-Krieges Betten in Notunterkünften zu errichten, hat die Staatsregierung bekanntgegeben.

Auf die Frage, in welchem Umfang genau denn Schutzausrüstung in dem Zentrallager vorrätig ist, kommt aus dem Gesundheitsministerium aber erst mal keine Antwort. Auch aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es auf Anfrage, eine Gesamt-Übersicht gebe es nicht, weil ja sehr viele verschiedene Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene getroffen würden.

Holetschek: Geld in die Hand nehmen für mehr Pflegepersonal

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek warnt aber davor, das Thema Pandemievorsorge nur auf Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte zu beschränken: "Es geht ja nicht darum, dass wir keine Betten hätten. Das Thema des Personals ist ja das große Thema, und das müssen wir jetzt angehen."

Ein Intensivbett ohne Intensivpfleger sei wertlos. Der CSU-Politiker Holetschek trommelt deswegen seit geraumer Zeit dafür, die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in den Gesundheitsberufen zu verbessern.

Die Bundeswehr besser auszustatten sei eine wichtige Erkenntnis des Krieges in der Ukraine. Eine Lehre aus der Pandemie sei, dass das Land nicht gut aufgestellt ist bei der Versorgung älterer und kranker Menschen. "Und auch da müssen wir Geld in die Hand nehmen", mahnt Holetschek.

Strukturelle Änderungen bei Krankenhausfinanzierung gefordert

Der Studiendekan für Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius, Andreas Beivers, stellt allerdings fest: die Entscheider seien noch im Krisenmodus, die Politik noch mit Impfpflicht und Pandemie-Management beschäftigt. Nötig seien aber strukturelle Maßnahmen, um für künftige Krisen gerüstet zu sein.

Die Politik müsse sich etwa Gedanken darüber machen, wie man Krankenhäuser besser dafür bezahlt, dass diese bestimmte Kapazitäten bereithalten – auch für Katastrophen, die nichts mit einer Pandemie zu tun haben, sagt Beivers.

Digitalisierung vor dem nächsten Corona-Herbst vorantreiben

Der Chef des Bayerischen Hausärzteverbandes, Markus Beier, wäre aber auch schon ganz zufrieden damit, wenn erst einmal Lehren aus der Corona-Pandemie wirklich gezogen würden – nicht nur, indem Vorräte mit Masken und Schutzkitteln angelegt werden.

Beier wünscht sich vor allem, dass digitale Lösungen flächendeckend installiert werden, um die Ausbreitung und die Folgen einer Pandemie gut nachverfolgen zu können: In den Gesundheitsämtern ebenso wie in den Kliniken, aber auch in den Arztpraxen.

Spätestens im nächsten Herbst könnte es wieder deutlich mehr schwere Corona-Verläufe und auch Todesfälle geben, warnt der Hausärzte-Chef. Das halbe Jahr, das bis dahin bleibt, sollte genutzt werden, wünscht er sich.