Legoland startet mit weniger Besuchern und weniger Attraktionen

Am Samstag, 30. Mai, hat der Freizeitpark Legoland wieder geöffnet, dabei war die Besucherkapazität zu knapp drei Viertel ausgenutzt, wie der Freizeitpark mitgeteilt hat. Eine genaue Zahl nannte Legoland nicht. Wegen der Corona-Pandemie ist die Besucherkapazität des Parks derzeit auf 25 Prozent der möglichen Auslastung begrenzt, aber auch die begrenzte Anzahl an Besuchern wurde nicht erreicht.

Legoland-Kunden halten sich an Corona-Regeln

Auf dem Legolandgelände gelten zur Zeit viele Regeln zum Schutz vor Infektionen. So müssen die Kunden beispielsweise in den Wartebereichen der Fahrgeschäfte und beim Fahren selbst Mund- und Nasenschutz tragen, außerdem müssen sie ihre Eintrittskarten im Internet bestellen. Die Geschäftsführerin des Legoland Deutschland Resorts Manuela Stone ist zufrieden mit der Reaktion der Kunde darauf: "Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Gäste zum Schutze aller an diese wichtigen Regeln halten." Auch das Vorab-Reservierungssystem hat laut Stone gut funktioniert.

Nicht alle Legoland-Attraktionen sind geöffnet

Wegen der Pandemie hat der Freizeitpark zur Zeit noch nicht alle Bereiche geöffnet. Geschäfte, in denen das Einhalten des Mindestabstands kaum möglich ist, wie etwas das Spiegellabyrinth, bleiben geschlossen. Auch das 4D-Kino hat wegen der aktuellen Corona-Regelungen noch nicht geöffnet. "Mit etwa 600 Mitarbeitern betreiben wir derzeit gut drei Viertel des Angebots unseres Parks. Wir hoffen sehr, dass wir dieses sukzessive erweitern können, um somit auch Schritt für Schritt unsere Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit zurückholen zu können", so Manuela Stone.