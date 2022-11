Lego-Fans aus ganz Europa in Fürth

Christoph Ruge hat schon als Kind mit Lego gespielt, dann gerieten die Steine in Vergessenheit. Vor ein paar Jahren hat er wieder angefangen. Anleitungen braucht er nicht. Christoph Ruge entwirft eigene Modelle. "Mein Ding ist tatsächlich eigene Sachen zu bauen. Ich habe wirklich viele, viele Steine. Gezählt habe ich die aber nicht." Der Ingenieur liebt es Dinge zu entwerfen und zu konstruieren, bis sie so funktionieren, wie er sich das vorstellt. 2017 kam ihm eine besondere Idee – und die wird er auch bei "Bricking Bavaria" in Fürth zeigen.

Internationale Raumstation aus Legosteinen

Christoph Ruge wollte die ISS, die internationale Raumstation, als Lego-Modell entwerfen. Über Jahre hat er am Computer daran gearbeitet, mit Erfolg. Und: Es ist ihm sogar gelungen, Lego von seiner Idee zu überzeugen. Das Unternehmen hat seine ISS auf den Markt gebracht. Christoph Ruge ist fast vor Stolz geplatzt. "Es ist natürlich ein tolles Gefühl, es ist im Prinzip ein Ritterschlag, wenn man als Fan ein Modell entwirft, das Lego produziert und was dann auch noch so gut ankommt. Das ist eigentlich für mich fast sogar noch das größere Kompliment."

Space-Community begeistert von Lego-ISS

Hunderte Fotos der ISS hat Christoph Ruge zuvor studiert und ausgewertet. Er wollte ein möglichst originalgetreues Modell entwickeln. "Lego hat meinen Entwurf dann noch ein bisschen angepasst. Die haben meine Idee mit der NASA abgestimmt, das heißt: Auch die haben ihren Segen dazu gegeben und das Modell erfreut sich auch in der Space Community großer Beliebtheit."

Derzeit hat er sich auf die Fan-Ausstellung "Bricking Bavaria" in Fürth vorbereitet. Bastler aus ganz Europa zeigen dort ihre Modelle. Christoph Ruge wird mit seiner ISS vor Ort sein.

Bastler tauschen sich aus und entwickeln Ideen in Fürth

300 Lego-Bastler aus Europa sind am Wochenende in der Fürther Stadthalle zu Gast. Besucher können ab Samstag deren Modelle bewundern – Fantasiewelten gebaut aus tausenden von kleinen Plastiksteinen. Christoph Ruge genießt es hier dabei zu sein. "Es ist einfach eine unglaublich inspirierende Atmosphäre hier. Ich bin immer wieder beeindruckt, was hier alles zu sehen ist, man bekommt neue Ideen." Auch viele Fans seiner ISS sind vor Ort. In der Bastler-Szene ist der Fan-Designer durchaus bekannt. Er hofft, dass Lego noch eine weitere seiner Ideen zukünftig produziert. Er hat das Spiel, die "Siedler von Catan" in Steinen entworfen. Vielleicht kommt das irgendwann auch in die Läden.