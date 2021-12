Legionäre in "Saus und Braus": Römerschatz wird ausgestellt

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen lag einer der ältesten römischen Militärstützpunkte im Süddeutschen Raum. Bei Grabungsarbeiten wurden dort im Juni dieses Jahres zahlreiche wertvolle Gegenstände der römischen Legionäre und Siedler gefunden, die jetzt in einer Sonderausstellung gezeigt werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhoffen sich, mehr darüber zu erfahren, wie die Römer im ersten Jahrhundert nach Christus hier gelebt haben. Eines ist schon jetzt klar: Bescheiden war ihr Lebensstil nicht.

Austern, Olivenöl und Wein aus der Heimat

Die römischen Legionäre, die um Christi Geburt, in Augsburg stationiert waren, haben sich's durchaus gut gehen lassen. Aus dem mediterranen Raum haben sie sich Olivenöl, Wein, Fischsoße und sogar Austern in großen Fässern, sogenannten Amphoren, liefern lassen. "Man muss wissen: Austern müssen lebendig transportiert werden, sonst schmecken die nicht mehr gut. Und dafür haben sie zwanzig Tage gebraucht", sagt der Augsburger Stadtarchäologe Sebastian Gairhos.

Beeindruckend sei, dass dies möglich war, obwohl es teils noch keine befestigten Straßen gab. "Die schafften das logistisch, so exquisite Produkte hierher zu transportieren, das ist schon wirklich eindrucksvoll."

Die Funde in Oberhausen zeigen, wie eng die in Augsburg stationierten Militärs und Siedler an das mediterrane Handelsnetz angebunden waren. "Die Versorgung mit Lebensmitteln, auch mit exotischen, hat offensichtlich von Anfang an funktioniert", so Sebastian Gairhos.

Viele Römer konnten schreiben und lesen

Tierknochen als Überbleibsel von Schlachtungen oder Speisereste zeigen, dass die Römer auch einiges an Fleisch gegessen haben. In das Geschirr haben sie oft ihre Namen eingeritzt. Das macht deutlich, wie hoch der Alphabetisierungsgrad damals bereits war. "Viele Leute konnten schon lesen und schreiben", erzählt Stadtarchäologe Sebastian Gairhos.

Schmuckobjekte belegen außerdem, dass auch Frauen in dem Lager lebten. Die aktuellen Ausgrabungen vom Juni 2021 würden zudem bestätigen, dass Augsburg der wohl älteste römische Stützpunkt im heutigen Bayern ist. Man geht davon aus, dass der Stützpunkt zwischen den Jahren acht und fünf vor Christus errichtet wurde.

Münzschatz offenbart multikulturelle Gesellschaft

Neben Schmuck, Gewichten, Geschirr, bunt bemaltem Glas oder Transportgefäßen haben die Archäologen auch 15 Kilogramm Denare gefunden: Rund 5.600 Silbermünzen aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus, mit denen die Römer bezahlt haben. Es ist der größte Münzschatz, der je in Bayern gefunden wurde. "So viele Silbermünzen gab es noch nie", so Gairhos.

Die Münzen belegen, welch regen Handel die Militärs damals schon trieben. An den Prägungen lasse sich außerdem ablesen, dass die römischen Siedler und Militärtruppen eine ziemlich multikulturelle Gesellschaft waren. Fast alle Regionen des römischen Reiches seien vertreten. Die ersten Augsburger waren also keineswegs nur Italiener, bestätigen die Archäologen.

"Wir haben Hinweise auf Personen, die aus Nordfrankreich stammen, vom Niederrhein, aus der heutigen Schweiz, aus Rumänien und sogar aus Nordafrika." Besonders häufig sind auf den Münzen Prägungen der Kaiser Trajan, Hadrian, Antoninus Pius und Mark Aurel vertreten. Entdeckt wurden sie unweit des früheren römischen Stützpunkts: im Kies eines alten Wertach-Flussbetts.

Augustus sicherte sich in Augsburg die Alleinherrschaft

Im Jahr 15 vor Christus eroberten die Römer die Alpen und das Alpenvorland bis zur Donau. Unter Kaiser Augustus sollten sie Norditalien vor dem einfallenden Feind sichern und Verkehrsstraßen zwischen dem Rhein und der Donau erschließen. Für Augustus und seine Söhne war Augsburg ein wichtiges Propagandamittel.

Er konnte militärische Erfolge nachweisen. "Und er hat allen bewiesen, dass das römische Reich nicht nur die Alpen bezwingt, sondern auch jenseits, wo die schlimmen Barbaren wohnen, Städte gründen kann", erklärt Gairhos. Auch das habe ihn und seine Nachkommenschaft zu Alleinherrschern legitimiert.

Bevor die Funde wissenschaftlich analysiert und restauriert werden, sind sie ab morgen in einer Sonderausstellung im Augsburger Zeughaus zu sehen. Die Sonderausstellung dauert bis zum 16. Januar.