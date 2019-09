Legendärer "Rheingold"-Zug in Nürnberg

Für Eisenbahn-Fans in Nürnberg hat der Morgen gut begonnen: Kurz nach 8.00 Uhr morgens ist der legendäre Trans-Europ-Express "Rheingold" auf Gleis 15 eingefahren. Hier legte die Bahn einen kurzen Zwischenstopp auf ihrer Reise ein. Das eigentliche Ziel: die Internationale Modellbahn-Ausstellung in Göppingen.

Weite Anreise für historische Zugreise

Mit dabei waren 260 Zug-Freunde, die teilweise von weit hergereist sind, um mitfahren zu dürfen – ein Pärchen ist sogar extra aus Nordrhein-Westfalen gekommen. Benedikt Bisping, Reiseleiter und Bürgermeister der Stadt Lauf an der Pegnitz, ist begeistert: "Das Besondere an dieser Reise ist, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir von Lauf an der Pegnitz nach Göppingen fahren – und dass wir das in einem Rheingold, einem ganz besonderen Trans-Europ-Express, durchführen können."

Ehemals schnellster Zug Deutschlands

Angetrieben wurde der Rheingold-Zug von einer BR 103, eine der "schönsten und schnellsten Elektrolokomotiven der Welt", so die Veranstalter. Die Kombination aus Erste-Klasse-Wagen und dieser Lokomotive hat ihren Ursprung in den 60er-Jahren. Damals waren die Rheingold-Züge mit 160 Stundenkilometern die schnellsten Züge der Deutschen Bahn. Organisiert wurde die Fahrt von der Volkshochschule Unteres Pegnitztal in Lauf, dem DB Museum sowie der Firma Märklin.