Legendärer Gasspeicher in Eschenfelden hat ausgedient

Der Erdgasspeicher in Eschenfelden wird ab Gründonnerstag stillgelegt. Er wurde 1970 weltweit bekannt, als dort tagelang der bislang größte Gasbrand Deutschlands loderte. In Tiefen von bis zu 600 Metern lagerten in den vergangenen Jahrzehnten knapp 60 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland. Mit dieser Menge können rund 30.000 Haushalte für eine Saison lang versorgt werden.

Rückbau wird Jahre dauern

Der Speicher diente den Betreibern N-Ergie und der Uniper Energy Storage GmbH zur Abfederung von Bedarfsspitzen in sehr kalten Wintertagen. Ein wirtschaftlicher Betrieb eines solchen Gasspeichers sei aber nicht mehr möglich, so ein Sprecher von N-Ergie. Beim Bergamt Nordbayern sei nun ein Abschlussbetriebsplan eingereicht worden. Nach dessen Genehmigung werden nicht mehr benötigte Bereiche und Anlagenteile rückgebaut. Das werde sich aber über mehrere Jahre erstrecken, so ein Sprecher.

Gaslager in 500 Metern Tiefe

Derzeit ist in dem Speicher noch "Kissengas" vorhanden, das für den Betrieb notwendig war. Dieses soll voraussichtlich Ende des Jahres entnommen werden. Der Gasspeicher ist ein Untertagespeicher, ein sogenannter Porenspeicher. Das Gas lagerte in Sandsteinschichten in 500 bis 600 Metern Tiefe, dessen Poren es aufsaugten wie ein Schwamm. 1967 war der Speicher in Betrieb genommen worden.