Legasthenie - wenn Lesen zur Last wird

Das Landesjugendamt erklärt, dass bei Legasthenie erst einmal das Elternhaus, die Schulen und Krankenkassen am Zug seien. In den bayerischen Schulen gibt es zudem einen Nachteilsausgleich und Notenschutz: Vorlesen und Rechtschreibung werden bei Legasthenikern anders oder nicht bewertet.

Doch selten leisten Schulen darüber hinaus konkrete Hilfen, um die Störung zu verbessern. Auch wenn in Grundschulklassen meist zwischen einem und drei Legastheniker sitzen, sind viele Lehrer nicht dafür geschult. "Die Schulen versagen", sagt Annette Höinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (BVL). "Fast die Hälfte der Fälle, die bei mir landen, sind LRS-Fälle", sagt eine Münchner Grundschulpsychologin.

Und die Krankenkassen? Deren Vertreter sagen: Lerntherapie sei eine pädagogische Maßnahme und damit Aufgabe von Schule und Jugendamt.

Letztes Mittel bleibt meist nur die Rehabilitationshilfe der Jugendämter - und um diese müssen Eltern kämpfen.

Jugendamt zahlt nur bei psychischer Auffälligkeit

Denn das Jugendamt zahlt nur, wenn die Kinder psychisch auffällig sind und die gesellschaftliche Teilhabe bedroht ist (Paragraph 35A Eingliederungshilfe der Kinder- und Jugendhilfe), was bei Robert laut Jugendamt erst nicht der Fall war.

Für diese Eingliederungshilfe würden die Jugendämter übrigens immer mehr Geld ausgeben, sagt Harald Britze, der stellvertretende Leiter des Landesjugendamtes. "Wenn es tatsächlich einen therapeutisch notwendigen Bedarf gibt, hat jedes Kind einen Rechtsanspruch. Dass wir aber auch oft einen überzogenen Leistungsanspruch bei Eltern erleben, das berichten uns die Jugendämter vor Ort. Dass sich Eltern über so einen Weg für ihre Kinder Unterstützung zukommen lassen, das kann‘s nicht sein", sagt er. "Eigentlich wird der Paragraph verbogen", sagt Annette Höinghaus vom BVL.

So drehen sich die Eltern im Kreis, wenn sie nach Unterstützung für ihre Kinder suchen. Die Online-Foren sind voller verzweifelter Hilferufe. Lerntherapeutin Barbara Steinl erlebt, dass es den Betroffenen schon sehr schlecht geht, wenn sie endlich eine Therapie bekommen.

"Die Kinder kommen meistens mit Mehrfachdiagnosen zu mir. Sie haben Legasthenie, Dyskalkulie, ADS, ADHS, Angststörungen, psychosomatische Störungen, depressive Episoden und so weiter."

Kostenübernahme regional sehr unterschiedlich

Wird das Bildungssystem Schülern mit LRS gerecht? Nein, findet Barbara Steinl. Die Situation verschlechtert sich sogar, so erlebt sie es. "Es werden immer seltener Lerntherapien vom Jugendamt bewilligt, und wenn, dann weniger Stunden." Ungerecht finden viele, dass die Kostenübernahme regional sehr unterschiedlich ist. In Großstädten, so kursiert es in Eltern- und Therapeutenkreisen, wird weniger genehmigt als auf dem Land, jedes Bundesland hat seine eigenen Regelungen.

"Die Kinder haben eine sehr schwache Lobby. Mit was wollen sie gegen die Politik vorgehen? Man fühlt sich sehr oft als Bittsteller. Es ist frustrierend und traurig." Mutter Chrissi Rösch

Egal wer letztlich bezahlt - Lerntherapeuten, Verbände und Eltern fordern seit mittlerweile fast drei Jahrzehnten, dass alle Schüler mit LRS frühzeitig eine Lerntherapie bekommen. "Wenn ein Kind stottert oder lispelt, bekommt es auch eine Therapie finanziert. Beim Kind mit Legasthenie muss es erst gehänselt werden oder gemobbt, bevor ihm jemand hilft", sagt Lerntherapeutin Barbara Steinl.