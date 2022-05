Legale Randale: Sturm aufs Rathaus Weißenburg

Für eine verrückte Szene in der aktuellen Bürgertheater-Produktion in Weißenburg soll an einem Mai-Sonntag das neue Rathaus am Marktplatz gestürmt werden. Die Szenen werden gefilmt und später in die Aufführung des neuen Stadtschreiber-Stücks „Der größte Glückskeks“ im Bergwaldtheater integriert. Regisseur Georg Schmiedleitner sucht für den Videodreh am 22. Mai noch Statisten. Die legale Randale verläuft dann auf sein Kommando.

Mitspieler gesucht für Sturm aufs Rathaus Weißenburg

Der Sturm auf das Weißenburger Rathaus ist Teil einer Theater-Inszenierung. Im Juli kommt das neue Bürgertheater-Stück „Der größte Glückskeks“ auf die Bühne des Weißenburger Bergwaldtheaters. Als Ergebnis von Verschwörungserzählungen stürmt eine wild gewordene Menge das Rathaus. Sie suchen einen stadtbekannten Alkoholiker, der einen Lotto-Millionengewinn zu verteilen bereit ist. Verkörpert wird dieser von Schauspieler Sigi Zimmerschied. Auch er wird bei der Videoproduktion anwesend sein. An der Theaterproduktion sollen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aus Weißenburg und der Umgebung mitwirken.

„Der größte Glückskeks“ konfrontiert Weißenburg mit sich selbst

Das Stück „Der größte Glückskeks“ ist der Stadt Weißenburg dabei eigens auf den Leib geschrieben worden. Der österreichische Autor Clemens Berger war dazu mehrere Monate in der mittelfränkischen Kleinstadt zu Gast. Er hat Weißenburger Persönlichkeiten in das Stück integriert. Inhaltlich geht es darum, dass Chinesen die mittelalterliche Stadt kopieren wollen. Und eine verbesserte, klimaneutrale Version in China aufbauen. Dies führt in der Stadt zu erheblichen Verwerfungen.

Sigi Zimmerschied als Promi-Faktor in der Provinz

Für eine der Hauptrollen hat der renommierte Regisseur Georg Schmiedleitner den Schauspieler Sigi Zimmerschied gewinnen können. Dieser hat für die Rolle in dem ambitionierten Bürgertheater-Projekt gerne zugesagt. Auch er wird im Sommer während der heißen Probenphase mehrere Wochen in Weißenburg verbringen. Er bringt den Promi-Faktor in die Provinz. Und Regisseur Schmiedleitner hat ambitionierte Pläne. Er will Weißenburg zur Spielstätte des verrücktesten Theaters in Bayern machen. Das Stück wird ab 23. Juli im Bergwaldtheater aufgeführt.

Statisten mit Lust an Randale gesucht

Die Theatermacher um Regisseur Georg Schmiedleitner und Rebecca Gruber suchen noch Mitwirkende für den ganztägigen Videodreh am 22. Mai. Dabei wird eine wütende Menge die Treppen des Rathauses emporstürmen, Aktenordner aufreißen und im Büro des Oberbürgermeisters randalieren. Die Bürgerinnen und Bürger hängen anschließend Transparente aus den Fenstern und brüllen ihre Forderungen auf den Marktplatz. Wer immer schon mal legal randalieren wollte, ist hier genau richtig. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Am Samstag, den 14. Mai findet am Nachmittag eine Vorbesprechung mit Regisseur Schmiedleitner in der Schranne statt. Interessierte werden gebeten, sich unter glückskeks@weißenburg.de anzumelden. Es sei eine gute Gelegenheit, ohne große Probenarbeit Teil der Theaterinszenierung zu werden, so das Kulturamt Weißenburg.