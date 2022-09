"Legal Highs": Mann nach Konsum von Kräutermischung gestorben

In der Oberpfalz ist am Wochenende ein Mann nach dem Konsum von illegalen Kräutermischungen gestorben. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Mittwoch mitteilte, war der Mann in Anwesenheit seiner Lebensgefährtin zusammengebrochen und wenig später gestorben.

Polizei warnt vor illegalen Kräutermischungen

Ein Zusammenhang mit dem Konsum der Kräutermischung liege nahe und werde derzeit überprüft. Die Polizei warnt vor dem Konsum solcher Kräutermischungen. Dabei handle es sich um synthetische Cannabinoide oder andere synthetische Wirkstoffe mit psychoaktiver Wirkung.

Wirkstoffgehalt nicht vorhersehbar

Die Kräutermischungen versprächen eine ähnlich berauschende Wirkung wie Marihuana. Doch der Wirkstoffgehalt der Kräutermischungen sei nicht vorhersehbar, warnt die Polizei. Er könne daher um ein Vielfaches höher sein als bei Marihuana.

Konsum kann tödlich sein

Neben Kreislauf- und Organversagen oder auch Ohnmacht besteht für die Konsumentinnen und Konsumenten auch die Gefahr psychischer Folgen: Es kann zu Psychosen und Wahnvorstellungen kommen. Im schlimmsten Fall sei der Konsum tödlich, so das Polizeipräsidium Oberpfalz.

Kräutermischungen seit 2016 illegal

Die Mittel können meist im Internet gekauft werden und werden dann per Post geliefert. Die Internetseiten werden laut Polizei professionell betrieben und die Verpackungen ansprechend gestaltet.

Früher konnten solche Kräutermischungen noch legal erworben werden, was ihnen damals den Namen "Legal Highs" einbrachte. Im Jahr 2016 wurde ein neues Gesetz zu den neuartigen Drogen verabschiedet, so dass nun auch der Handel mit "Kräutermischungen" unter Strafe steht.