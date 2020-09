Leerstehender Bauernhof in Bärnau abgebrannt

Ein seit mehreren Jahren unbewohnter Bauernhof nahe Bärnau im Kreis Tirschenreuth ist am Sonntag bei einem Feuer weitgehend zerstört worden. Der Brand auf dem Dreiseithof war am späten Vormittag aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Personen waren nicht in Gefahr, wie die Polizei in Tirschenreuth mitteilte.

Löschwasser kam mit Güllefässern

Weil zu dem weitgehend eingewachsenen Gehöft keine befestigte Straße mehr führt, mussten sich die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr über die angrenzenden Wiesen einen Weg zur Brandstelle bahnen. Vor Ort gab es außerdem keine Wasserversorgung. Das Löschwasser wurde deshalb mit Güllefässern zum Einsatzort transportiert. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen.