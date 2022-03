Leerstehende Studentenwohnungen in München: Landtag macht Druck

Im September 2021 mussten Hunderte Studenten das große Hochhaus in der Münchner Studentenstadt räumen. Das zuständige Studentenwerk hielt die Betriebssicherheit nicht mehr für gewährleistet. Doch seitdem ist nichts passiert. Es gibt noch nicht mal einen Sanierungsplan. Jetzt müssen auch die Bewohner im Hochhaus gegenüber raus, wieder geht es um Hunderte Wohnungen. Auch hier fehlt laut Studentenwerk noch ein konkreter Plan. Dieser Leerstand sorgte heute im Wissenschaftsausschuss des Bayerischen Landtags für Diskussionen und die Frage nach der Schuld.

CSU wirft Studentenwerk Versäumnisse vor

Die CSU sieht im Studentenwerk München den klaren Verantwortlichen für den unnötigen Leerstand. Man hätte rechtzeitig um Hilfe bitten sollen für Sanierungsplan und Finanzierung, so der zuständige CSU-Berichterstatter Stephan Oetzinger. Laut Ausschuss-Vorsitzendem Robert Brannekämper (CSU) hätte das Studentenwerk die Wohnungen in den beiden Hochhäusern zudem nicht vorschnell räumen sollen.

Dem widerspricht Alexander Uehlein, Abteilungsleiter Wohnen des Studentenwerks. Das Gebäude sei für das Studentenwerk aus verschiedenen Gründen nicht mehr betriebssicher gewesen. Unter anderem habe es auch Probleme mit Abwasserleitungen aus Asbest gegeben. Doch er gibt zu, dass einiges nicht optimal gelaufen sei. Normalerweise würde man die Planungen vorher anstoßen und einen Tag, bevor die Handwerker kommen, die Leute ausziehen lassen, so Uehlein. So versuche das Studentenwerk normalerweise auch zu arbeiten, das sei hier aber nicht gelungen.

Minister Bernreiter hätte Geld, wenn Zuschussantrag kommt

Während sich das Wissenschaftsministerium auf BR-Nachfrage nicht äußern wollte, sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU) auf BR-Anfrage, er sei mit Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) im Gespräch, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Noch habe das Studentenwerk keinen Zuschussantrag gestellt, aber dann könne das Bauministerium mit Finanzmitteln helfen. Laut Alexander Uehlein vom Studentenwerk München arbeite man jetzt an einer schnellen Lösung und hoffe auf die nötige Finanzierung durch Bauministerium und Landtag.

Opposition sieht verantwortliche Ministerien in der Pflicht

Volkmar Halbleib, SPD, hält nichts davon, die Schuld allein beim Studentenwerk zu suchen. Auch die verantwortlichen Ministerien hätten tätig werden müssen. Und: Dass in ganz Bayern die nötigen Finanzmittel für die ordentliche Sanierung der Studentenwohnheime fehlten, sei seit Jahren bekannt.

Die Grünen Wissenschaftsexpertin Verena Osgyan sieht im fehlenden Zuschussantrag des Studentenwerks ebenfalls nicht den Hauptgrund für das langsame Verfahren. Dieser stehe ja ganz am Ende der Planungen. Da müssten schon vorher Fehler bei allen Beteiligten gemacht worden sein. Auf ihre Berichte im Wissenschaftsausschuss ist Osgyan jedenfalls gespannt.

Genau wie der ehemalige Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch (FDP). In seiner Zeit wurde die Sanierung der Studentenwohnungen im Münchner Olympiadorf auf den Weg gebracht. Jetzt, bei der Studentenstadt in München-Freimann, ist er sich sicher, da sei etwa verschlafen worden, da habe man sich nicht mit aller Kraft dahintergeklemmt. Letztlich verantwortlich sei aber das Wissenschaftsministerium, so Heubisch.