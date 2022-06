München gegen Bayern: Verfahren wegen Leerstand von Wohnraum

Alte Bäume, eingewachsene Gärten. Und dahinter Häuser, leer. Keine Kinder, die im Garten schaukeln. Niemand, der den Garten pflegt. Keiner, der den Wohnraum nutzt. In einer Stadt wie München, in der jede Art von Wohnraum dringend gesucht wird, stehen im Ortsteil Hartmannshofen rund 30 Häuser leer. Besonders pikant: Eigentümer der Häuser ist der Freistaat Bayern. Das will die Stadt München jetzt so nicht mehr hinnehmen und hat deshalb ein so genanntes Zweckentfremdungsverfahren eingeleitet.

Stadt leitet Verfahren gegen Freistaat ein

Sozialreferentin Dorothee Schiwy von der SPD sagt, mit dem Zweckentfremdungsverfahren soll der Vorgang einerseits beschleunigt werden, andererseits auch der Leerstand geahndet werden. Solche Verfahren richten sich normalerweise gegen Investoren und Spekulanten, die Wohnungen leer stehen lassen. Dass die Stadt den Staat mit solchen Mitteln in die Pflicht nimmt, ist außergewöhnlich. Es drohen hohe Bußgelder. Der Freistaat plant eine dichtere Bebauung auf dem Areal, auf dem jetzt Ein- und Zweifamilienhäuser stehen.

Dass die Pläne dafür etwas Zeit brauchen, ist auch Schiwy klar. "Mir persönlich als Sozialreferentin wäre es ein großes Anliegen, wenn die Gebäude während dieses Verfahrens zumindest dann zur Zwischennutzung genutzt werden könnten. In München gibt es so viele Menschen, die dringend eine Wohnung brauchen, und da könnte man, während man klärt, wie die ganze Sache weitergehen soll, zumindest für kurze Zeit Leute einziehen lassen."

Freistaat beruft sich auf andauerndes Verfahren

In einem Dokument aus dem vergangenen März hat der Freistaat bei mehreren Gebäuden vermerkt, dass sie eventuell als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden könnten. Wie eine BR-Anfrage ergab, hat der Freistaat der Regierung von Oberbayern tatsächlich drei leer stehende Häuser zur Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten angeboten. Bislang ist das Angebot aber nicht angenommen worden.

Bauminister Christian Bernreiter hat dem BR selbst kein Interview zur Sache gegeben, stattdessen spielt das CSU-geführte Ministerium in einer schriftlichen Antwort den Ball zurück an die Stadt München. Das Planungsreferat habe die ersten Pläne des Freistaates für eine dichtere Bebauung des Areals zurückgewiesen. Die Begründung sei gewesen, dass dafür Bäume hätten gefällt werden müssen. Diese Bäume seien für das Stadtklima unerlässlich. Schriftlich heißt es aus dem Ministerium dazu:

"Der Freistaat Bayern akzeptiert selbstverständlich den wiederholt geäußerten Wunsch der Landeshauptstadt München nach Erhalt des Gartenstadtcharakters. Dringend notwendiger weiterer Wohnungsbau wird hierdurch allerdings erschwert und verzögert." Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Auch Anwohner sind sauer

Bevor womöglich eine Geldstrafe angeordnet wird, kann sich der Freistaat jetzt noch mal zu der Sache äußern. Auf diese Antwortet wartet die Stadt München gerade. Anwohner, die in Hartmannshofen wohnen, haben wenig Verständnis für die leer stehenden Häuser. Einer sagt dem BR, es sei ein Skandal. Ein Haus sei erst in den 90ern renoviert worden und sei sofort einzugsbereit. Stattdessen stehe es seit 2015 leer. Er hofft auch auf Proteste von der Straße, um gemeinsam gegen den Leerstand anzugehen.