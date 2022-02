Leerstand im Weltkulturerbe

Am Regensburger Neupfarrplatz - mitten in der Altstadt - ist der Leerstand nicht zu übersehen. Gleich mehrere Gebäude, teils mit großen Ladenflächen, sind schon seit einiger Zeit verwaist. Und ein weiterer Leerstand könnte bald folgen.

Von der Innenstadt ins Einkaufszentrum

Der Vermieter eines großen Modegeschäfts hat der "Mittelbayerischen Zeitung" bestätigt, dass das Geschäft den Standort verlässt und in ein Einkaufszentrum umzieht. Die Modekette Zara will das nicht kommentieren, doch dem Neupfarrplatz könnte damit ein weiterer Leerstand drohen.

Das Ende der Großen trifft auch die Kleinen

Im Café Kona unweit des Neupfarrplatzes sieht Betreiber Eduard Beitinger die Entwicklung mit Sorge. Große Namen ziehen auch viele Kunden in die Innenstadt. Fällt einer weg, bedeutet das auch für ihn weniger Kunden - und das gerade jetzt, wo sich die Zahl an Besuchern nach Beitingers Ansicht langsam wieder vom Corona-Schock der letzten Jahre erholt. Oft ende ein Einkaufsbummel in der Stadt in einem Café oder einer Bar.

Aber: Je weniger Kunden zu den großen Einzelhändlern kommen, desto weniger Besucher haben auch kleinere Läden und Gastronomie-Betriebe. Sollte sich die Entwicklung fortsetzen, würde auch er das zu spüren bekommen, sagt Beitinger. Eine gute Mischung in der Stadt, ein breites Angebot für möglichst viele Gruppen, das sei ideal.

Leerstand im "verkraftbaren Rahmen"

Darum geht es auch Stephan Bergmann von der Stadtverwaltung. Er trägt ganz offiziell den Titel "Altstadt-Kümmerer". Die Leerstände sieht auch er kritisch. Von einem "Problem" will er aber nicht sprechen. Die Leerstandsquote werde einmal im Jahr erhoben. Momentan liege sie zwischen sieben und acht Prozent. Das sei vor allem im Vergleich zu anderen Städten, die oft viel größere Probleme hätten, noch im "verkraftbaren Rahmen", sagt Bergmann. Auch gebe es weiterhin eine große Nachfrage nach Flächen in der Altstadt, die oft nicht bedient werden könne.

Die Stadt unternehme viel, damit die Altstadt attraktiv bleibe, sagt der "Altstadt-Kümmerer". Sitzgelegenheiten, Begrünungen, Kultur- und Tourismusangebote sollen den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Als Berater stehe man zur Verfügung.

Auf andere Stellschrauben habe die Stadt aber keinen Einfluss, sagt Bergmann. Zum Beispiel auf zu hohen Mietforderungen bei einzelnen leerstehenden Läden.