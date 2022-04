Leerer Tank wird betrunkenem, gesuchtem Autodieb zum Verhängnis

Wegen einer ganzen Reihe von Delikten muss sich ein 30-jähriger Autodieb verantworten, nachdem er mit leerem Tank bei Schillingsfürst im Landkreis Ansbach von der Polizei festgenommen wurde. Den 30-Jährigen erwarten jetzt einige Strafanzeigen.

Nach Probefahrt Auto geklaut

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gemeinsam mit seinem 24 Jahre alten Bruder am Mittwoch den Wagen bei einem Autohaus in Ansbach zunächst für eine Probefahrt geliehen. Wie vereinbart gaben sie das Auto auch wieder ab. Kurz darauf kehrten sie unter dem Vorwand, persönliche Dinge im Auto vergessen zu haben, zurück. Daraufhin bekam der 30-Jährige den Autoschlüssel wieder, stieg ein und fuhr laut Polizei mit dem Auto ohne Kennzeichen davon.

Leerer Tank – per Anhalter geflüchtet

Etwa nach 50 Kilometern, kurz vor Schillingsfürst, ging dem Autodieb nach Angaben der Polizei allerdings der Sprit aus. Bei anderen Autofahrern habe er um Treibstoff gebettelt. Das Fahrzeug ohne Kennzeichen erregte jedoch Aufsehen und so wurde die Polizei alarmiert. Als die beim geklauten Auto ankam, war der Dieb per Anhalter schon verschwunden. Das wiederum hatte aber eine Anwohnerin beobachtet und das Kennzeichen notiert. So fand die Polizei den Autodieb in Schillingsfürst bei seinem Mitnehmer im Auto.

Ohne Führerschein, betrunken und per Haftbefehl gesucht

Am gestohlenen Auto hatten die Beamten eine Delle festgestellt. Die Überprüfung der Daten des mutmaßlichen Täters ergab dann, dass er keinen gültigen Führerschein besitzt und ein Alkoholtest kam bei dem 30-Jährigen auf einen Wert von über zwei Promille. Darüber hinaus wurde der Mann bereits per Haftbefehl gesucht. Deshalb kam er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.