Aufregung im Münchner Justizzentrum in der Nymphenburger Straße: Gegen 11 Uhr gab es eine Bombendrohung, dass eine Tasche mit einer Bombe in dem Gebäude deponiert sei und um 11.45 Uhr explodieren würde. Die Polizei rückte an und durchsuchte das Gebäude. Eine Tasche wurde aber nicht gefunden. Das Gebäude musste nicht geräumt werden.