Leere Bühnen: Private Theater in Würzburg quält die Ungewissheit

Thomas Lazarus sieht sich in dem leeren Saal der Theaterwerkstatt in Würzburg um. Nur wenige Stühle stehen mit großem Abstand voneinander vor der Bühne. Die Zuschauer haben weit auseinander gesessen, bevor das Theater wegen Corona schließen musste. "Das ist natürlich enorm ärgerlich und traurig und wir haben schöne Produktionen, die schon halb geprobt waren, jetzt abgesagt", sagt der Theaterleiter. Das Stück "Die Leiden des jungen Werther" nach Goethe wurde nach fünf Vorstellungen abgesagt, geplant waren 24.

Theaterwerkstatt könnte noch bis Herbst durchhalten

Der Theaterwerkstatt geht es trotzdem verhältnismäßig gut. Thomas Lazarus zahlt nur wenig Miete und hat nur einen Festangestellten, für den er Kurzarbeit beantragt hat. Geht es so weiter wie bisher, könne sich das Theater noch bis Herbst über Wasser halten, schätzt Lazarus. Problematisch wäre es, wenn das Theater nur mit Abstandsregeln wieder öffnen darf. "Dafür ist unser Theater zu klein", sagt der Theaterleiter. Statt 60 Zuschauern könnten dann nur noch zwölf hereingelassen werden.

Chambinzky kämpft ums Überleben

Über eine mögliche Beschränkung der Sitzplätze macht sich auch Csaba Béke Sorgen. Er leitet das Chambinzky, das größte Privattheater in Würzburg. "Das wäre für uns 'Worst Case', weil wir dann nicht mehr dieselben Einnahmen generieren können", sagt er. Eigentlich sollten aktuell auf zwei Bühnen zwei Produktionen gleichzeitig laufen – fünf Mal die Woche. Jetzt kämpft das Chambinzky ums Überleben. Miete und Personalkosten sind deutlich höher im Vergleich zur Theaterwerkstatt.

Mitarbeiter verlieren Hoffnung nicht und suchen Alternativen

Csaba Béke hat zwar Soforthilfe beantragt – wann die kommt, ist aber unklar. Seine Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, kommt für ihn nicht in Frage. "Wir haben die Liquidität gehabt, um Stand heute zu überleben. Aber der nächste Monat kann schon spannend werden", sagt der Theaterleiter. Doch die Mitarbeiter verlieren die Hoffnung nicht. Mehrmals die Woche spielen sie Konzerte in Innenhöfen von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und nutzen die Zeit, um das Theater zu renovieren.

Theater am Neunerplatz will präsent bleiben

Auch im Theater am Neunerplatz, in dem normalerweise Platz für knapp 100 Zuschauer ist, ist die Bühne leer. "Ich habe in erster Linie die Sorge, dass mich das einfach viel später einholt", sagt Theaterleiter Sven Höhnke. Er schätzt, dass das Theater mithilfe von Rücklagen noch neun Monate durchhält. Doch Höhnke ist der Meinung: "Theater müssen weiter präsent bleiben." Deshalb hat er die Premiere von "Frau ohne Reue" von der Theaterbühne ins Internet verlegt – und auch eine Videoerzählung von Kalif Storch ist geplant.