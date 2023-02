Bald wieder leere Briefkästen: Tarifrunde der Post gescheitert

Die Tarifverhandlungen für die rund 160 000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post sind gescheitert. Die dritte Tarifrunde zwischen der Deutschen Post und der Gewerkschaft Verdi endete am Freitag nach einem dreitägigen Verhandlungsmarathon ohne Einigung. Die Gewerkschaft Verdi erklärte daraufhin die Verhandlungen für gescheitert.

Damit werden Kunden der Post sich wohl auf die nächste Stufe im Tarifstreit einstellen müssen: Die Gewerkschaft ruft ihre Mitglieder zur Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf auf. Über das, was der Konzern der Gewerkschaft angeboten hat, ist die zuständige Tarifkommission nicht begeistert.

3.000 Euro-Einmalzahlung und 340 Euro mehr pro Monat sind Verdi zu wenig

Eine wenn auch steuer- und abgabenfrei Einmalzahlung in diesem Jahr von 3.000 Euro und im nächsten Jahr in zwei Stufen insgesamt 340 Euro mehr im Monat für jeden, dass sei zu wenig. Und: Es liegt weit unter den 15 Prozent, die Verdi gefordert hatte.

Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis sagte: "Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot ist weit von unseren Forderungen entfernt. Die Arbeitgeber waren nicht bereit, die Reallohneinbußen der Beschäftigten auszugleichen." Angesichts der Inflation führe das zu Reallohnverlusten bei den rund 160.000 Zustellkräften, Sortierern oder Kraftfahrern.

Verdi: "Beschäftigten könnten sich keinen Kaufkraftverlust leisten"

Verdi fordert für die Post-Beschäftigten 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt und begründet das unter anderem mit der hohen Inflation. Bei der Deutschen Post AG seien fast 90 Prozent der Tarifbeschäftigten in den Entgeltgruppen 1 bis 3 eingruppiert. Ihr Monatsgrundentgelt liege zwischen 2.108 Euro und 3.090 Euro brutto. Diese Beschäftigten könnten sich schlichtweg keinen Kaufkraftverlust leisten, sagte Kocsis.

Post sei "an die Grenzen des finanziell Machbaren" gegangen

"Verdi hat eine historische Chance verspielt, die Zukunft der Deutschen Post in Deutschland zu sichern. Wir sind mit diesem Angebot an die Grenze des finanziell Machbaren gegangen, um besonders diejenigen unserer Beschäftigten zu unterstützen, die am stärksten die Herausforderungen der letzten Monate gespürt haben", sagte Thomas Ogilvie, Konzernvorstand Personal und Arbeitsdirektor der Deutsche Post AG

Arbeitnehmer müssen nun selbst entscheiden

Doch die müssen nun selbst entscheiden, wie sie das Angebot ihres Arbeitgebers bewerten. Nächste Woche soll die Urabstimmung starten. Angesichts der Streikbereitschaft bei den Aktionen bundesweit glaubt die Gewerkschaft nicht, dass die Mehrheit sich gegen einen Streik ausspricht.

Die Post hat mehr als nur ein Problem

Die Post hat für das alles wenig Verständnis – und ein Problem. Denn sie hat mit der Gewerkschaft kein Abkommen zu einer Schlichtung vereinbart und kann die nun auch nicht einseitig anrufen.

Allein in dieser Woche beteiligten sich Verdi zufolge rund 23.000 Postbeschäftigte an Arbeitsniederlegungen. Insgesamt hätten fast 100.000 Beschäftigte zeitweise ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Post kamen dadurch Millionen Briefe und Pakete verzögert bei den Empfängern an.