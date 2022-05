Leck in Ölpipeline - Verantwortliche proben den Ernstfall

Was passiert, wenn durch ein Leck Öl in die Donau gelangt? Das wird am Montag im Raum Neustadt an der Donau im Kreis Kelheim geübt. Daran beteiligt sind das Landratsamt Kelheim, die Mitteleuropäische Rohölleitung (Mero) Germany GmbH und die Integrierte Leitstelle in Landshut. Ab 18 Uhr wird geprobt, sagte ein Sprecher des Landratsamts dem BR.

Leck in der Pipeline

Das Szenario: Erkennungssysteme signalisieren in der Leitzentrale der Mitteleuropäischen Rohölleitung ein Leck zwischen Neustadt an der Donau und Biburg. Nachdem die Integrierte Leitstelle (ILS) in Landshut alarmiert wurde, löst diese Ölalarm aus.

Fünf Ölsperren werden daraufhin von den zuständigen Feuerwehren an festgelegten Stellen in Gewässern errichtet. Die Einsatzkräfte erproben aber unter anderem aber auch Ölabsaug-Geräte, verbeugende Brandschutzmaßnahmen und versuchen, das Leck in der Rohölleitung zu finden. Erst wenn alle Einheiten ihre Aufgaben erledigt haben, ist die Übung beendet.

Neben dem Einsatz der Katastrophenschutz-Einheiten überprüft Mero die Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung und die eigenen internen Kommunikationswege.

Was ist die Mero?

Die Mitteleuropäische Rohölleitung ist 344 Kilometer lang und führt auch quer durch Niederbayern und die Oberpfalz von Ingolstadt über Waidhaus nach Nelahozeves bei Prag. Sie dient der Versorgung der Tschechischen Republik mit Rohöl.

💡 Die Mero im Landkreis Kelheim

Die Streckenlänge der Pipeline im Landkreis Kelheim beträgt laut Betreiberfirma rund 41 Kilometer. Die Leitung tritt bei Münchsmünster in den Landkreis Kelheim ein. Sie verläuft entlang der B16, nördlich Biburg zur A93, weiter parallel zur A93 über Großmuß, Hausen und Teugn und verlässt den Landkreis an der A93 bei der Anschlussstelle Bad Abbach.